Anthony Joshua x Francis Ngannou é um acordo fechado para 2024 em Riad, Arábia Saudita

MPeso Pesado MA Francisco Ngannou deixou uma impressão duradoura em Riad depois de sua luta contra Fúria de Tyson, uma luta que muitos acreditaram que ele realmente venceu. Após meses de conversações e negociações constantes, foi relatado que o Camaronês artista marcial conseguiu outra grande luta de boxe. Só que desta vez, ele está lutando contra ninguém menos que Antonio Josué em uma luta de 10 rounds. O especialista em esportes de combate Ariel Helwani foi quem deu a notícia. Finalmente está acontecendo após intensas negociações, mais detalhes sobre a luta e a coletiva de imprensa que a antecedeu foram divulgados pelo promotor Eddie Hearn. O Antonio Josué agente acessou o Twitter para divulgar os detalhes da briga.

Anthony Joshua mostra seu estranho método de treinamento cortando lenha

Eddie Hearn confirma a luta Joshua x Ngannou

Cerca de uma hora depois da exclusividade de Ariel Helwani, o promotor Eddie Hearn confirmou a luta em Riad, na Arábia Saudita. Ele também confirmou que haverá uma coletiva de imprensa no dia 15 de janeiro em Londres. Fora isso, não houve mais detalhes sobre essa luta, mas o que eles revelaram deve ser mais que suficiente para deixar os fãs de boxe entusiasmados. Isto é o que Eddie Hearn escreveu em sua conta no Twitter/X: “Esta noite confirmamos que o acordo foi fechado! Anthony Joshua x Francis Ngannou colidem em uma grande noite em Riade, Arábia Saudita – conferência de imprensa em 15 de janeiro em Londres com detalhes completos caindo em breve! “

Anthony Joshua já havia retornado à sua melhor forma em dezembro, depois de derrotar Otto Wallin com facilidade durante o evento de boxe ‘Day of Reckoning’ em Riade. Isso lhe dá confiança suficiente para encarar essa luta, que não será fácil nem um pouco. Ngannou provou ser um adversário perigoso após sua exibição contra Tyson Fury. Na verdade, Francis derrubou Fury nos primeiros rounds da luta. A vitória foi dada ao “Rei Cigano”, mas todos testemunhámos Ngannou a fazer uma declaração. Se ele não estivesse sendo levado a sério por outros pesos pesados ​​do boxe, Anthony Joshua nem sequer consideraria essa ideia. Mais detalhes deste evento serão revelados no dia 15 de janeiro. Mas por enquanto, fique animado!