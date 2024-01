Anthony Smith estava em um ‘lugar sombrio’ após derrota por nocaute para Khalil Rountree

A última derrota de Anthony Smith foi difícil de suportar.

“Lionheart” estava no lado errado de um nocaute de destaque em dezembro passado no UFC Vegas 83, depois de aceitar uma luta em cima da hora contra Khalil Rountree. O nocauteador derrubou Smith no início do terceiro round com um soco forte do qual Smith não se recuperou, levando o ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​à sua terceira derrota em quatro partidas.

No Acredite em você podcast, Smith admitiu que fez muita autorreflexão depois disso.

“Para qualquer pessoa que esteja ouvindo, se você me enviou uma mensagem ou entrou em contato e eu não respondi, não é você, sou eu”, disse Smith. “Estou em uma situação estranha e às vezes você só precisa desligar e eu realmente me dediquei a ficar apenas com minha família. Às vezes você tem que sentar e reavaliar e ver onde você está, o que você quer, para onde você quer ir, o que você quer fazer, porque era um lugar bem escuro lá para um tempo.”

Rountree deveria originalmente lutar contra Azamat Murzakanov em um evento em 2 de dezembro, mas depois que Murzakanov foi forçado a se retirar devido a pneumonia, Smith interveio para enfrentar Rountree uma semana depois. De acordo com Smith, ele pesava cerca de 236 libras quando recebeu a ligação e teve que reduzir para o limite de 205 libras em cerca de 10 dias.

Além de um corte de peso desafiador, Smith também teve que encontrar rapidamente um parceiro de treinamento canhoto para se preparar para Rountree. Ele acabou trabalhando com o veterano Chris Curtis, a quem elogiou por se aproximar do conjunto de habilidades de Rountree, mas ao mesmo tempo Smith sabia que estava em apuros enquanto lutava para lidar com a mão esquerda do lutador. Na noite da luta, essa falta de adaptação provou ser fundamental.

“Acho que provavelmente é apenas uma questão de tempo”, disse Smith. “Acho que durante todo o campo de treinamento, durante cinco, seis, sete semanas, vendo isso todos os dias, acho que descobriria. Mas eu não estava vendo [the left hand], então tivemos que mudar o plano de jogo em 10 dias. Então passamos de nenhuma luta para um plano de jogo para três dias em uma preparação de 10 dias para ter que mudar isso porque não estou vendo. Eu estava sendo tatuado com isso na prática. Tivemos que mudar e estava funcionando e então entrei na luta e [Rountree] foi muito mais rápido do que eu esperava.

“Eu sabia que ele seria rápido, mas foi chocante o quão rápido ele é, como ele vai de zero a 100 tão rápido. Então lutei com a velocidade na luta, realmente não tive outra opção. Eu não estava vendo a mão esquerda, ele era mais rápido do que eu e era mais rápido do que eu estava preparado. Parte disso é que eu não estava em forma para lutar. Eu estava vendo coisas, mas meu corpo simplesmente não reagia rápido o suficiente porque não estive no acampamento. Isso não é desculpa, a culpa é minha, eu me coloquei nessa posição e sabia que era uma possibilidade.”

Smith deu crédito a Rountree por manter a luta técnica e evitar brigas, cenário em que Smith poderia ter tido mais sucesso. Ele também gostaria de ter lutado mais, mas aceitar a luta em cima da hora limitou seu cardio.

À medida que se aproxima do 16º ano de sua carreira de lutador profissional, Smith não pode deixar de pensar em quando será o momento certo para pendurar as luvas e, se não o fizer, como poderá continuar avançando.

“Não quero ser o cara que tem pessoas dizendo que você precisa ir embora”, disse Smith. “Gostaria de sair nos meus próprios termos e não quero ser forçado a sair. Essas perguntas e dúvidas surgem, como: ‘O meu lugar é aqui? Por que ainda estou fazendo isso? Estou fazendo isso porque é tudo que sei? Porque não preciso do dinheiro. Não preciso sofrer danos desnecessários. Não preciso ser nocauteado sem motivo. O dinheiro é bom e os contracheques são legais e a adrenalina que você sente por estar lá é incrível, mas estou fazendo isso apenas porque não sei de mais nada? É tudo que sei, é tudo que fiz durante toda a minha vida adulta. Eu meio que me afasto de tudo e me afasto de todas as informações externas e apenas tento descobrir o que eu realmente quero. Por que ainda estou fazendo isso? Ainda quero lutar porque gosto de lutar ou é só porque é familiar?

“Acho que cheguei à conclusão que ainda gosto de lutar e ainda quero lutar. Há algumas coisas que precisam mudar. Não apenas no meu jogo e estilo. Eu tive uma conversa com Glover [Teixeira] isso eu acho que realmente ajudou muito. À medida que envelhecemos, algumas coisas precisam ser mudadas. Não é que você tenha que parar de lutar, não é tipo, ‘Não sou tão bom aqui, não progredi aqui’, mas há algumas coisas nas quais você já é bom e que você pode continuar a moldar seu jogo. ao redor e apenas mude um pouco. Também acho que talvez eu precise parar de ficar tão focado no objetivo final. Talvez eu só precise encarar um de cada vez e enfrentar qualquer desafio que esteja diante de mim e parar – não que eu esteja olhando para além das pessoas ou olhando muito para frente – mas tudo o que envolvi nessa coisa de luta é sobre o título. Talvez quando eu parar de me preocupar tanto com o título, talvez eu consiga me concentrar totalmente no que está diante de mim.”