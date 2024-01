Antonio Brown surpreende com anúncio do sétimo filho e fãs não aceitam bem

Fworms receptor amplo da NFL Antonio Brownconhecido por suas proezas em campo e controvérsias fora de campo, recentemente ganhou as manchetes por um anúncio inesperado.

Apesar de não jogar no NFL desde a temporada de 2021, Marrom revelou no X que ele está prestes a se tornar pai pela sétima vez.

Críticas provocadas

No entanto, o anúncio foi recebido com uma enxurrada de respostas negativas dos fãs, gerando discussões nas redes sociais.

O wide receiver compartilhou a notícia mas em vez de receber uma enxurrada de mensagens de parabéns Marrom viu-se cercado por respostas negativas.

Os fãs expressaram suas opiniões e alguns dos comentários mais brutais circularam rapidamente nas redes sociais.

“CTE geracional de CLOWNTONIO”, escreveu um usuário.

Outro acrescentou: “Nahhh AB, você precisa relaxar, cara”.

O legado de Antonio Brown em campo

O anúncio ocorre quase dez anos depois Antonio BrownA temporada de destaque de 2014, quando liderou a liga em recepções e jardas, mostrando seu talento inegável como wide receiver.

Ao longo de sua carreira, Marrom alcançou um sucesso notável liderando a liga em várias categorias estatísticas incluindo recepções jardas recebidas e touchdowns. No entanto, seus últimos anos foram marcados por polêmica e saídas dramáticas de vários times.

Apesar do sucesso no início de sua carreira, Marrom enfrentou desafios que levaram à sua saída do Pittsburgh Steelers. Depois de uma breve passagem pelo Raiders de Oakland e uma aparição em um jogo com o Patriotas da Nova Inglaterra, Marrom uniu forças com Tom Brady em Tampa Bay para as temporadas de 2020 e 2021.

Apesar das atuações produtivas em campo, sua polêmica saída do Bucaneiros durante um jogo contra o Jatos de Nova York marcou o fim de sua carreira na NFL aos 33 anos.