Anúncio da Calvin Klein da FKA Twigs banido no Reino Unido, ela reivindica duplo padrão

O negócio é o seguinte: a cantora é um dos rostos mais novos da famosa linha de moda, e uma das fotos que foi divulgada como parte de sua campanha foi censurada no Reino Unido – tudo graças a uma agência governamental conhecida como a Autoridade de Padrões de Publicidade (ASA).

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Segundo eles, este anúncio específico com FKA viola uma de suas disposições, pois poderia “apresentá-la como um objeto sexual estereotipado”… isso porque a foto coloca “o foco do espectador no corpo da modelo e não nas roupas que estão sendo anunciadas”. .” Eles continuam dizendo que esta imagem provavelmente causará sérias ofensas… então eles a estão divulgando completamente em público.