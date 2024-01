Após retificações, inscrições do concurso MAST estão abertas!

Confira os benefícios do concurso MAST

O concurso MAST anuncia que passou por retificações. Depois da ação, as inscrições foram retomadas. Este edital oferta ótimos salários.

Acima de R$ 16 mil e benefícios. Veja todos os esclarecimentos.

Concurso no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)

Após a republicação do edital, os interessados no concurso do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) têm agora a oportunidade de realizar suas inscrições.

Inscrições e Prazo do concurso MAST

O prazo para se inscrever se estende até o dia 15 de fevereiro, sendo possível efetuar a inscrição diretamente no site da banca organizadora, o Instituto ACCESS, mediante o pagamento da taxa de R$ 100,00.

Vagas e Localidade

O concurso oferece um total de 16 vagas imediatas, distribuídas entre os cargos de Pesquisador e Tecnologista, todos destinados ao Rio de Janeiro – RJ.



Você também pode gostar:

Data das Provas do concurso MAST

A realização das provas está marcada para o dia 07 de abril, e é importante que os candidatos estejam atentos às principais datas do certame.

Cargos e Remuneração do concurso MAST

Dentre os cargos ofertados, o Tecnologista conta com oito vagas, com salários variando de Júnior I: R$ 7.025,48 + titulação a Pleno II: R$ 8.862,29 + titulação. Enquanto isso, o cargo de Pesquisador também disponibiliza oito vagas, com remunerações de Adjunto: R$ 14.274,86 e Associado: R$ 16.134,86.

Fases do concurso MAST

O processo seletivo é dividido em diversas etapas, sendo a primeira composta por provas escritas objetivas e discursivas para Tecnologistas e escritas discursivas, com leitura pública e arguição, para Pesquisadores. A segunda etapa inclui prova oral para Tecnologistas e prova pública de defesa e arguição de memorial para Pesquisadores. A terceira etapa consiste na análise do currículo e apreciação dos títulos, ambas de caráter classificatório.

Essa oportunidade representa não apenas a chance de ingresso em cargos de relevância no MAST, mas também um estímulo ao desenvolvimento profissional e à contribuição para a ciência e tecnologia, reforçando a importância dessas áreas para o progresso da sociedade.

A ampla distribuição de vagas em áreas específicas destaca o compromisso do concurso em promover a diversidade e a excelência profissional. Portanto, os candidatos devem se preparar de maneira abrangente para enfrentar os desafios e aproveitar essa chance única de participar do Museu de Astronomia e Ciências Afins.

Prova Objetiva e Discursiva para Tecnologista

A fase de avaliação para o cargo de Tecnologista compreende a realização de duas provas distintas: objetiva e discursiva. Na prova objetiva, os candidatos responderão a 50 questões, cada uma valendo 2 pontos, totalizando 100 pontos. Já a prova discursiva consistirá em 3 questões, somando um total de 100 pontos. A pontuação específica para cada questão discursiva é detalhada da seguinte forma: questão 01 – 40 pontos, questão 02 – 30 pontos e questão 03 – 30 pontos.

É fundamental ressaltar que a nota final do candidato será a soma das notas parciais obtidas nas duas provas, considerando os valores máximos previamente estipulados. Candidatos que alcançarem nota inferior a 50,00 em qualquer uma das provas, objetiva ou discursiva, serão automaticamente eliminados do concurso.

Prova Discursiva para Pesquisador

Para os candidatos ao cargo de Pesquisador, a prova discursiva abrange diversas etapas e procedimentos. Inicialmente, a etapa consiste na Prova Escrita, de natureza discursiva, que abordará um ponto sorteado de uma lista organizada pela Banca Examinadora.

O sorteio do ponto ocorrerá uma hora antes do início da prova, permitindo que os candidatos consultem suas anotações nesse período. No entanto, após essa hora, qualquer consulta é vedada durante a prova, que terá a duração máxima de 4 horas.

A segunda etapa da prova discursiva envolve a Leitura Pública, que será realizada por meio de uma Prova Oral. Esta sessão pública, frente à Banca Examinadora, não permitirá a presença dos demais candidatos. Durante a leitura pública, o candidato fará uma exposição de sua prova escrita, com a duração máxima de 30 minutos.

Prova Oral para Tecnologista do concurso MAST

A prova oral destinada aos Tecnologistas abrange uma apresentação do candidato sobre 1 (um) dos tópicos relacionados ao perfil da vaga. Essa exposição ocorrerá em uma sessão pública, frente à respectiva Comissão Examinadora, com uma duração mínima de 30 minutos e máxima de 40 minutos.

Após a exposição, segue-se um período de até 30 minutos para que os membros da Comissão Examinadora possam arguir o candidato sobre o tema apresentado. Encerradas as arguições, os membros atribuirão notas individuais, variando de 0 a 100 a cada candidato. Será considerado aprovado na etapa quem obtiver nota igual ou superior a 50,0.

Defesa e Arguição de Memorial para Pesquisador

A fase de Defesa e Arguição de Memorial para o cargo de Pesquisador representa um momento crucial no processo seletivo. Durante esta etapa, o candidato realizará uma apresentação abordando seus trabalhos pregressos, bem como os planos atuais e futuros de pesquisa e desenvolvimento. Essa exposição deve incluir uma proposta de projeto de pesquisa alinhada ao Plano Diretor da Unidade (PDU) vigente no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST).

O candidato terá um período de 50 a 60 minutos para sua apresentação, durante os quais deverá destacar as contribuições que considera mais relevantes em sua trajetória profissional.

Após a apresentação, o candidato será submetido à arguição pela Comissão Examinadora, centrada no memorial e no projeto apresentado. Este momento inclui a possibilidade de abordar criticamente a obra do candidato, sendo garantido ao mesmo o direito de defesa.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever até o dia 15 de fevereiro, diretamente no site da banca, Instituto ACCESS, ao custo de R$ 100,00.