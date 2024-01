Aposentado obtém benefícios adicionais de ISENÇÃO de pagamentos em 2024; confira!

Todo cidadão aposentado com mais de 60 anos têm o privilégio de acessar a carteira do beneficiário, um benefício associado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A emissão desse documento é realizada pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e proporciona uma série de vantagens aos aposentados.

Vale mencionar que, entre esses benefícios estão o direito a vagas preferenciais, meia-entrada em eventos, atendimento prioritário e até mesmo passagens gratuitas em ônibus interestaduais.

Além disso, a solicitação da carteira pode ser efetuada de maneira conveniente, seja online através do site Gov.br, ou presencialmente no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Todavia, aqueles que optam pelo atendimento presencial no CRAS devem comparecer munidos de documentos como identidade, CPF e Número de Inscrição Social (NIS).

Ademais, para aqueles que ainda não possuem registro no Cadastro Único (CadÚnico), é possível realizá-lo no momento da solicitação

Embora a emissão presencial possa levar até 45 dias, em situações de urgência, é possível obter uma declaração provisória que permite o uso imediato dos benefícios proporcionados pela carteira do aposentado.

Bom, se você se interessou em compreender melhor sobre as especificações, processo de solicitação detalhado, benefícios e muitas outras informações, esse texto vai ajudar.

Reunimos aqui muitas informações para esclarecer o processo de aquisição desse importante documento para o aposentado.



Entenda melhor o funcionamento da Carteirinha do Aposentado

A dinâmica de operação da carteirinha do aposentado é descomplicada e, assim, de fácil compreensão para qualquer interessado.

Assim, ao adquiri-la, o beneficiário simplesmente a apresenta, seja virtualmente em plataformas online ou pessoalmente, ao realizar a compra de ingressos, passagens de ônibus e em diversos estabelecimentos parceiros.

Com isso, se desencadeia uma série de benefícios exclusivos, proporcionando uma experiência mais vantajosa e econômica.

Como mencionamos anteriormente, um dos atrativos mais notáveis é a concessão de passagens de ônibus interestaduais gratuitas para os idosos.

Contudo, é importante mencionar que, em situações em que todas as vagas destinadas a essa modalidade estejam ocupadas, o aposentado não fica desamparado.

Nesses casos, é assegurado um desconto substancial de 50% no valor da passagem, garantindo uma alternativa econômica e acessível para a locomoção.

Como emitir o documento?

O processo de solicitação da carteirinha do aposentado pode ser realizado de duas maneiras: online, através do site do Gov.br, ou presencialmente, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Abaixo, detalhamos ambos os métodos:

Emissão Online:

Antes de tudo, acesse a plataforma e clique na opção “iniciar”; Em seguida, selecione a opção “emitir carteira”; Depois, preencha os dados solicitados e forneça os documentos necessários, como RG, CNH ou passaporte, comprovante de residência e certidão de nascimento ou casamento; Após a conclusão do processo, a carteira estará pronta para ser impressa.

Emissão pelo CRAS:

Se preferir não realizar o processo online, você também pode solicitar a carteira do idoso pessoalmente no CRAS. Siga estas etapas:

Primeiramente, compareça ao CRAS com os documentos necessários, incluindo documento de identidade com foto, CPF e número do NIS; Caso não possua o CadÚnico, aproveite a oportunidade para realizar o cadastro e solicitar a carteirinha do aposentado; A carteira emitida pelo CRAS pode demorar até 45 dias para ficar pronta. Todavia, em casos de urgência, o CRAS pode fornecer uma declaração provisória para o beneficiário.

Resumo das especificações para ser elegível a carteirinha do aposentado

Em resumo, indivíduos com mais de 60 anos, que não possuam comprovação de renda e recebam até dois salários mínimos, estão aptos a solicitar a carteira do aposentado.

Reforçamos que, para iniciar o processo, é indispensável que o interessado esteja cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal.

Portanto, aqueles que ainda não realizaram o cadastro precisam entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência.

Vale ressaltar que somente por meio da inscrição no CadÚnico é que o cidadão terá acesso ao NIS (Número de Identificação Social). Esse número é fundamental para dar andamento ao processo de solicitação da carteira do aposentado.

Afinal, é a partir dessa identificação que o governo consegue classificar os cadastros como elegíveis ou não.

Por fim, é necessário destacar que a carteira do idoso possui validade de dois anos, conforme indicado diretamente no documento.

Por essa razão, é aconselhável que, próximo ao vencimento, seja solicitada uma nova carteirinha para evitar a interrupção dos benefícios associados a ela.