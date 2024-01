Aposentadoria de Jason Kelce: o momento devastador em que ele percebeu que sua carreira lendária havia acabado

Jason Kelce fez tudo o que pôde para lutar contra as lágrimas, mas as emoções levaram a melhor Centro das águiasque anunciou sua aposentadoria após Filadélfiaperda de choque para o Tampa Bay Buccaneers nos playoffs da NFL.

Assistir: Jason Kelce luta contra as lágrimas no final da temporada dos Eagles

Com seu sexto Tudo profissional seleção nesta temporada, Kelce consolidou seu lugar como um dos maiores centros de todos os temposenquanto liderava o A imparável jogada de assinatura dos Eagles: o Brotherly Shove.

Conhecido por seu relacionamento aberto e honesto com a mídia, Kelce chocou os torcedores ao sair do vestiário sem dar entrevista, oferecendo aos repórteres um triste pedido de desculpas.

“Não, pessoal”, disse Kelce, momentos depois de contar aos companheiros seu plano de se aposentar, segundo relatos do Adam Schefter. “Hoje não. Desculpe.”

Jason Kelce terá Last Dance com Travis?

Jason parece pronto para pendurar as chuteiras e passar mais tempo com sua esposa, Kylie Kelce e seus filhos, mas fãs especulativos estão agarrados à esperança de que ele possa assinar pelo Chefes de Kansas City e jogar uma última temporada com seu irmão, Travis Kelce.

Não importa o que ele decida, Jason recorrerá a uma carreira icônica e uma plataforma de sucesso fora de campo destacado por seus patrocínios comerciais e Podcast de New Heights com Travis. Os fãs aguardam ansiosamente o show de quarta-feira, esperando por mais informações sobre os planos do irmão mais velho Kelce para o futuro.