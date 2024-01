Aposentadoria de Jason Kelce: O que Travis temia após a derrota dos Eagles confirmada

Filadélfia Eagles‘ seis vezes centro All-Pro, Jason Kelceteria anunciado sua aposentadoria aos companheiros de equipe em uma reunião pós-jogo no vestiário na noite de segunda-feira.

O jogador de 36 anos, amplamente considerado como um futuro membro do Hall da Fama, demonstrou emoções visíveis após o Águias‘ Derrota por 32-9 para o Bucaneiros de Tampa Bay.

Kelce contemplou a aposentadoria após temporadas anteriores, mas desta vez a decisão é considerada genuína e iminente.

Como ESPN Senior NFL Insider Adam Schefter relatado no Twitter, Kelce agora tomou a decisão de se aposentar.

Conhecido por suas habilidades excepcionais e liderança em campo, Kelce deixa uma marca indelével no Águias‘ franquia.

Fazendo história

Sua aposentadoria marca o fim de uma era, pois desempenhou um papel fundamental no sucesso da equipe ao longo dos anos. KelceO impacto da empresa vai além dos elogios individuais, contribuindo significativamente para o Águias‘ triunfo no Super Bowl LII.

Kelce juntou-se a um grupo de elite de centros da NFL, tornando-se o quinto na história a conseguir pelo menos seis seleções All-Pro. Esta lista distinta inclui membros do Hall of Fame Jim Otto, Bulldog Turner,Dermotti Dawsone Jim Ringo.

“Eu o amo… Ele é especial e eu o amo”, treinador principal Nick Sirianni disse depois do jogo contra o Bucs.

“Ele é um dos caras mais especiais com quem já estive. Obviamente, ele sempre tem um lugar aqui. Sempre queremos que ele jogue e veremos o que acontece com o passar do tempo.”