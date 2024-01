Aposentados celebram aumento salarial e novo cronograma de pagamentos

Em janeiro de 2024, o INSS realizou o reajuste dos benefícios, introduzindo mudanças significativas para aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Essa atualização anual, que leva em consideração o aumento do salário mínimo e a inflação, visa garantir um valor condizente com as necessidades atuais.

Reajuste dos benefícios do aposentados

O reajuste dos benefícios, vinculado ao aumento do salário mínimo aprovado no final de 2023, elevando-o de R$ 1.320 para R$ 1.412, já está em vigor para aposentados e pensionistas que recebem benefícios com base nesse valor.

Essa medida é particularmente relevante para aqueles que dependem exclusivamente desse benefício para subsistência. Além disso, os demais segurados do INSS, cujos benefícios não estão vinculados ao salário mínimo, também terão seus pagamentos reajustados, seguindo o cálculo da inflação do último ano.

A estimativa aponta um reajuste em torno de 5% nos pagamentos de janeiro, proporcionando melhorias financeiras para essa parcela da população. Esse ganho reflete três pontos percentuais a mais em comparação com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022.

Atualmente, a Previdência Social destina valores a cerca de 39 milhões de segurados, abrangendo aposentadorias, pensões, auxílios e o BPC. Desse total, 67% recebem um salário mínimo.

Pagamentos para os aposentados em janeiro

Os pagamentos para aposentados do INSS em janeiro seguem um calendário específico, diferenciando-se para aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem acima desse valor.

A consulta dos pagamentos pode ser realizada por meio do aplicativo do INSS e do site Meu INSS, onde os segurados podem acessar informações cruciais, como extratos de pagamento, valores a receber no próximo calendário e datas de pagamento, além de agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.



Para quem recebe até um salário mínimo

Benefício final 1: 25 de janeiro;

Benefício final 2: 26 de janeiro;

Benefício final 3: 29 de janeiro;

Benefício final 4: 30 de janeiro;

Benefício final 5: 31 de janeiro;

Benefício final 6: 1 de fevereiro;

Benefício final 7: 2 de fevereiro;

Benefício final 8: 5 de fevereiro;

Benefício final 9: 6 de fevereiro;

Benefício final 0: 7 de fevereiro.

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefícios finais 1 e 6: 1 de fevereiro;

Benefícios finais 2 e 7: 2 de fevereiro;

Benefícios finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

Benefícios finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

Benefícios finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Mais benefícios ao aposentados do INSS

Portanto, como mencionado anteriormente, inicialmente, os aposentados do INSS e os alunos do Prouni, que totalizam aproximadamente 20 milhões de brasileiros e 600 mil estudantes, respectivamente, serão os beneficiados pelo Voa Brasil.

No entanto, após a implementação e operação do programa, o governo planeja estender esses benefícios a outros grupos. Nesse sentido, a expectativa é de que entre 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não viajam há mais de 12 meses consigam adquirir passagens aéreas por meio do programa.

Enfim, o programa Voa Brasil integra os esforços do governo federal para democratizar o acesso ao transporte aéreo no país. Adicionalmente, Costa Filho anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará o Porto de Santos em fevereiro, ocasião em que novos investimentos serão anunciados.

Portanto, nesse contexto, o projeto mais destacado durante essa visita será a construção de um túnel submarino entre as cidades de Santos e Guarujá, uma das principais obras do Novo PAC do governo federal, com um custo estimado de R$ 5 bilhões. Além disso, o presidente irá visitar o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, para ativar um terminal que está atualmente paralisado.