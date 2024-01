Aposentados do INSS recebem inesperada notícia sobre a atualização dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está programado para anunciar o reajuste salarial dos aposentados nesta semana. Contudo, a medida se destinará apenas aos segurados cujos benefícios superam o valor do salário mínimo nacional.

Novidades do reajuste salarial aposentados INSS

Surpreendidos com as novidades sobre o reajuste salarial, os aposentados do INSS estão prestes a receber a reposição da inflação com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), cuja divulgação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está prevista para quinta-feira, dia 11.

A má notícia é que não está previsto um aumento real nos salários dos aposentados do INSS. Isso se deve ao fato de que o índice acumulado entre janeiro e novembro ficou em 3,14%. Considerando o período de 12 meses, o percentual aumenta para 3,85%.

A expectativa é que o INPC de 2023 atinja 3,4% ao longo do ano. No caso dos salários previdenciários pagos aos aposentados do INSS, assim como aos titulares do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que recebem até um salário mínimo, haverá um ganho real acima da inflação.

Qual será o valor do benefício?

Nesse caso, o benefício será equiparado ao piso nacional, o qual teve um reajuste de 6,97%, elevando-o de R$ 1.320 em 2023 para R$ 1.412 em 2024. Esse valor foi determinado com base na inflação entre dezembro de 2022 e novembro de 2023, que atingiu 3,85%.

O aumento refletido nos salários dos aposentados do INSS é três pontos percentuais superior ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022.

Atualmente, a Previdência Social destina recursos a aproximadamente 39 milhões de segurados, abrangendo aposentadorias, pensões, auxílios e o BPC, sendo que 67% desses recebem um salário mínimo.



O seguinte calendário estabelece os pagamentos para os aposentados do INSS em janeiro:

Para quem recebe até um salário mínimo:

1- Benefício final 1: 25 de janeiro;

2- Benefício final 2: 26 de janeiro;

3- Benefício final 3: 29 de janeiro;

4- Benefício final 4: 30 de janeiro;

5- Benefício final 5: 31 de janeiro;

6- Benefício final 6: 1 de fevereiro;

7- Benefício final 7: 2 de fevereiro;

8- Benefício final 8: 5 de fevereiro;

9- Benefício final 9: 6 de fevereiro;

10- Benefício final 0: 7 de fevereiro.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

1- Benefícios finais 1 e 6: 1 de fevereiro;

2- Benefícios finais 2 e 7: 2 de fevereiro;

3- Benefícios finais 3 e 8: 5 de fevereiro;

4- Benefícios finais 4 e 9: 6 de fevereiro;

5- Benefícios finais 5 e 0: 7 de fevereiro.

Os beneficiários podem consultar o extrato do INSS por meio do aplicativo ou do site Meu INSS, utilizando a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do Governo Federal.

Tanto quanto no aplicativo quanto no site, é possível acessar informações como o extrato de pagamento de benefícios, valores a receber nos próximos pagamentos, datas de pagamento, agendar ou remarcar perícias, e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Como verificar pagamentos do INSS?

Assim como para verificar os pagamentos do INSS, os segurados podem acessar o extrato pelo aplicativo do INSS ou pelo site Meu INSS. Basta realizar o login com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do Governo Federal.

Contudo, quando o segurado utiliza tanto o aplicativo quanto o site, ele pode conferir diversas informações cruciais, incluindo o extrato de pagamento de benefícios. Assim os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de poder agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Portanto, alguns segurados que não serão beneficiados podem sentir frustração com o reajuste salarial do INSS. No entanto, a plataforma do INSS continua sendo uma fonte valiosa de informações para os segurados acompanharem seus benefícios e agirem conforme necessário.