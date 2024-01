aposta ganha R$ 12 milhões na Lotomania

O sonho de se tornar milionário quase foi alcançado por vários brasileiros que fizeram suas apostas para os concursos de segunda-feira (15), das Loterias da Caixa Econômica Federal. Os resultados das categorias Quina, Lotofácil, Super Sete, Lotomania e Dupla Sena foram exibidos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, com quase todos os prêmios acumulando para as próximas rodadas.

Resultado Loterias – Lotofácil

De acordo com a Caixa, seis apostas foram contempladas com os 15 acertos no concurso 3004 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (15). Os bilhetes vieram de Guarulhos (SP), Ferraz de Vasconcelos (SP), São José (SC), Chapecó (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Parnaíba (PI), com cada um levando R$ 256.593,96.

Números sorteados

01-04-05-08-09-10-11-12-14-16-18-19-21-24-25

Outros acertos

14 acertos – 360 apostas ganhadoras (R$ 1.280,99)

13 acertos – 10.210 apostas ganhadoras (R$ 30,00)

12 acertos – 123.318 apostas ganhadoras (R$ 12,00)

11 acertos – 622.318 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Resultado Loterias – Quina

No concurso 6341 da Quina, uma aposta do Rio de Janeiro (RJ) levou a bolada de R$ 21.752.954,09.



Números sorteados

12-16-52-64-69

Outros acertos

4 acertos – 147 apostas ganhadoras (R$ 6.850,76)

3 acertos – 11.073 apostas ganhadoras (R$ 86,61)

2 acertos – 248.908 apostas ganhadoras (R$ 3,85)

Resultado Loterias – Lotomania

A premiação da Lotomania premiou duas apostas de Fortaleza (CE), uma na faixa principal em R$ 12.847.933,67, e outra em zero acertos em R$ 201.212,20. No entanto, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

Números sorteados

01-03-04-13-14-20-23-25-34-48-61-66-69-74-80-85-86-91-92-94

Outros acertos

19 acertos – 6 apostas ganhadoras (R$ 67.070,73)

18 acertos – 74 apostas ganhadoras (R$ 3.398,85)

17 acertos – 747 apostas ganhadoras (R$ 336,70)

16 acertos – 4.975 apostas ganhadoras (R$ 50,55)

15 acertos – 21.969 apostas ganhadoras (R$ 11,44)

0 acertos – 1 aposta ganhadora (R$ 201.212,20)

Resultado Loterias – Super Sete

Nenhum apostador do Super Sete gabaritou os 7 números das colunas do concurso 495. No mais, outros brasileiros também foram contemplados de acordo com seus palpites.

Números sorteados

1ª – 6

2ª – 1

3ª – 5

4ª – 4

5ª – 2

6ª – 2

7ª – 7

Outros acertos

6 acertos – 1 aposta ganhadora (R$ 16.136,42)

5 acertos – 22 apostas ganhadoras (R$ 1.047,81)

4 acertos – 394 apostas ganhadoras (R$ 58,50)

3 acertos – 3.846 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Resultado Loterias – Dupla Sena

A Dupla Sena também acumulou, pois nenhum apostador conseguiu marcar as seis dezenas do primeiro sorteio do concurso 2617.

Números sorteados

1º sorteio: 03-05-12-17-22-41

2º sorteio: 19-20-25-33-48-49

Outros acertos

Premiação – 1º Sorteio

5 acertos – 8 apostas ganhadoras (R$ 5.443,53)

4 acertos – 573 apostas ganhadoras (R$ 86,85)

3 acertos – 11.045 apostas ganhadoras (R$ 2,25)

Premiação – 2º Sorteio

5 acertos – 13 apostas ganhadoras (R$ 3.014,88)

4 acertos – 577 apostas ganhadoras (R$ 86,25)

3 acertos – 10.192 apostas ganhadoras (R$ 2,44)

Como jogar nas Loterias?

As apostas podem ser feitas de forma presencial, em qualquer lotérica do país, e virtualmente, através do site/aplicativo Loterias Online. Contudo, dessa maneira, é necessário realizar um login de cadastro, confirmar ser maior de 18 anos e pagar o valor mínimo de R$ 30.

Sendo assim, o interessado precisa escolher várias apostas simples até completar o valor estipulado pela plataforma.

Dia dos sorteios das Loterias