Aprenda a consultar o PIS/Pasep pelo CPF de forma online (celular e PC)

Se você está se perguntando como consultar o número do seu PIS/Pasep pelo CPF, saiba que existem diferentes formas de realizar esse processo de maneira online. Uma das principais opções disponíveis é através do canal “Meu INSS”, do portal Gov.br. Essa plataforma permite que os cidadãos brasileiros consultem diversos dados trabalhistas e previdenciários, além de acessarem os serviços oferecidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Além disso, também é possível consultar o número do PIS/Pasep pelo site do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

Formas de Consulta pelo CPF

Existem várias maneiras de consultar o número do PIS/Pasep pelo CPF. A seguir, mostraremos o passo a passo de como realizar essa consulta pelo celular e pelo computador, utilizando o site “Meu INSS” e o portal CNIS. Além disso, também abordaremos outras formas de consulta, como pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.

1. Como Consultar o PIS/Pasep pelo CPF de Forma Online Pelo Celular

Para consultar o número do seu PIS/Pasep pelo CPF de forma online pelo celular, siga os passos abaixo:

Passo 1: Abra o navegador do seu smartphone e acesse o site Meu INSS (meu.inss.gov.br). Em seguida, clique em “Entrar com gov.br” para fazer o login na plataforma.

Passo 2: Após fazer o login, você será direcionado para a página inicial do Meu INSS. Role a página até encontrar a seção “Serviços mais procurados” e clique em “Extrato Previdenciário (CNIS)”.

Passo 3: Na próxima página, clique em “Extrato Previdenciário” para acessar as informações do seu CNIS.

Passo 4: Na tela seguinte, você encontrará diversas informações sobre o seu CNIS, incluindo o número do PIS/Pasep. Procure pela seção “Dado Cadastral” e verifique o número do PIS/Pasep ao lado do campo “NIT”.



2. Como Consultar o PIS/Pasep pelo CPF de Forma Online Pelo Computador

Caso prefira consultar o número do PIS/Pasep pelo CPF de forma online pelo computador, siga as instruções abaixo:

Passo 1: Abra o navegador do seu computador e acesse o site Meu INSS (meu.inss.gov.br). Clique em “Entrar com gov.br” para fazer o login.

Passo 2: Após fazer o login, você será direcionado para a página inicial do Meu INSS. No menu lateral esquerdo, clique em “Extrato Previdenciário (CNIS)”.

Passo 3: Na próxima página, clique em “Extrato Previdenciário” para acessar as informações do seu CNIS.

Passo 4: Na tela seguinte, procure pela seção “Dado Cadastral” e verifique o número do PIS/Pasep ao lado do campo “NIT”.

3. Consulta do PIS/Pasep pelo CPF via Portal CNIS

Além do “Meu INSS”, também é possível consultar o número do PIS/Pasep pelo CPF através do portal CNIS. Veja como fazer:

Passo 1: Acesse o site do CNIS (cadastro.inss.gov.br) pelo navegador do seu celular ou computador.

Passo 2: Clique em “Consulta CNIS sem senha” para realizar a consulta sem a necessidade de login.

Passo 3: Na página seguinte, preencha os campos solicitados com as informações necessárias, incluindo o seu CPF.

Passo 4: Após preencher os campos, clique em “Continuar” para prosseguir com a consulta.

Passo 5: Na próxima tela, você encontrará diversas informações sobre o seu CNIS, incluindo o número do PIS/Pasep. Procure pela seção “Dado Cadastral” e verifique o número do PIS/Pasep ao lado do campo “NIT”.

4. Outras Formas de Consulta pelo CPF

Além das opções mencionadas anteriormente, também é possível consultar o número do PIS/Pasep pelo CPF através de outros meios, como pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Cada instituição possui suas próprias formas de realizar essa consulta, seja através de seus sites, aplicativos ou atendimento presencial. Para obter informações mais detalhadas sobre essas opções, recomendamos entrar em contato diretamente com a Caixa ou o Banco do Brasil.

Lembramos que o número do PIS/Pasep, também conhecido como NIT (Número de Inscrição do Trabalhador), é importante para verificar o saldo de benefícios, como o abono salarial. Portanto, é fundamental manter esse número em mãos para ter acesso a essas informações.

Em resumo, consultar o número do PIS/Pasep pelo CPF de forma online é uma tarefa simples e rápida, podendo ser feita através do “Meu INSS”, do portal CNIS, da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Siga as instruções fornecidas em cada uma das opções e tenha em mãos o seu número do PIS/Pasep para acessar os benefícios previdenciários disponíveis para você.