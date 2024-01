Aprenda a fazer Prova de Vida do INSS pelo celular; veja o passo a passo

A Prova de Vida do INSS é uma exigência anual do Governo Federal para aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis. Esse procedimento tem como objetivo evitar fraudes no recebimento de benefícios previdenciários. Vamos explicar como você pode realizar esse procedimento de maneira digital, utilizando seu celular.

O que é a Prova de Vida do INSS?

A Prova de Vida é um procedimento obrigatório que visa comprovar que o beneficiário do INSS ainda está vivo, garantindo assim que os pagamentos não sejam feitos indevidamente a terceiros. Existem duas maneiras de realizar a Prova de Vida: presencialmente, em um banco ou órgão pagador, ou de maneira digital, pelo celular, através do app Gov.br.

Por que a Prova de Vida é importante?

A Prova de Vida é essencial para garantir que o beneficiário esteja vivo, evitando fraudes. A falta de realização desta prova pode resultar na suspensão dos benefícios.

Quem pode realizar a Prova de Vida digital?

A Prova de Vida digital pode ser realizada por qualquer beneficiário que possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso porque a foto para o reconhecimento facial é validada através dos dados armazenados na Senatran e na Justiça Eleitoral.

Como realizar a Prova de Vida digital pelo celular?

Para realizar a Prova de Vida digital pelo celular, você precisa seguir os seguintes passos:



Passo 1: Acesse o aplicativo Gov.br

Primeiro, baixe e instale o aplicativo Gov.br em seu celular. Ele está disponível para Android e iPhone (iOS). Depois de instalado, abra o aplicativo e clique em “Entrar com gov.br”.

Passo 2: Entre com seu CPF e senha

Digite o número do seu CPF e clique em “Continuar”. Em seguida, digite a sua senha de acesso (a mesma utilizada em todas as plataformas do Governo Federal) e clique em “Entrar”.

Passo 3: Selecione a opção Prova de Vida

Na página inicial do aplicativo, selecione a opção “Prova de Vida”.

Passo 4: Inicie o procedimento

Na página “Histórico de prova de vida”, clique em “Prova de vida pendente” para iniciar o procedimento.

Passo 5: Realize o reconhecimento facial

Clique no botão “Fazer reconhecimento facial” e siga as instruções dadas pelo aplicativo. Ao final, o status da prova de vida deverá estar sinalizado como “Autorizado”.

Realizar a Prova de Vida do INSS pelo celular é uma maneira prática e segura de garantir que você continuará recebendo seu benefício previdenciário. Lembre-se de que esse procedimento deve ser realizado anualmente.

O que acontece se eu não fizer a Prova de Vida?

Caso você não realize a Prova de Vida, seus benefícios podem ser suspensos até que a situação seja regularizada. Portanto, é de suma importância que a Prova de Vida seja realizada no mês de aniversário do beneficiário.

A Prova de Vida pelo celular é segura?

Sim, a Prova de Vida pelo celular é segura. O aplicativo Gov.br utiliza tecnologia de reconhecimento facial para garantir a identidade do usuário.

Dúvidas frequentes

Como é feita a comprovação de vida?

O INSS consulta várias bases de dados para verificar se o beneficiário está vivo. Caso o INSS não consiga confirmar a informação, o beneficiário será notificado pelo aplicativo Meu INSS, Central 135, ou por notificação bancária.

Eu preciso comprar algo para provar que estou vivo?

Não, você não precisa adquirir nenhum produto ou serviço bancário para provar que está vivo.

E se eu preferir fazer a prova de vida como antes?

Se você preferir, ainda pode fazer a prova de vida como nos anos anteriores, indo à agência bancária ou usando o aplicativo ou site Meu INSS.

O que é considerado como prova de vida?

Existem várias maneiras de comprovar que você está vivo, incluindo: