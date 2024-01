Aprenda a limpar a memória do seu celular: 10 dicas para Android e iPhone

Ter um smartphone com espaço de armazenamento insuficiente pode ser frustrante. Além disso, a falta de espaço pode afetar o desempenho do dispositivo, deixando-o mais lento e com menor capacidade de executar tarefas. No entanto, existem métodos práticos para liberar espaço em seu smartphone, seja ele um iPhone ou um dispositivo Android.

Neste artigo, vamos apresentar dicas valiosas para otimizar a memória do seu smartphone, melhorando seu desempenho e liberando espaço para novos arquivos. Vamos abordar soluções tanto para usuários de iPhone quanto para usuários de Android, para que todos possam aproveitar ao máximo seus dispositivos.

Dicas para liberar espaço no iPhone

Limpeza do Cache do Navegador

O Safari, navegador padrão do iPhone, armazena cópias das páginas visitadas em um local conhecido como cache. Esses dados ocupam espaço valioso em seu dispositivo. Uma maneira de liberar espaço é acessar as configurações do Safari e apagar o histórico de navegação. Isso pode liberar uma quantidade significativa de memória em seu iPhone.

Desative ‘Meu Fluxo de Fotos’

O recurso “Meu Fluxo de Fotos” da Apple sincroniza automaticamente suas fotos e vídeos com a nuvem, ocupando espaço em seu dispositivo. Desativar esse recurso pode liberar espaço em seu iPhone. Para fazer isso, vá em “Ajustes”, depois em “iCloud” e, por fim, em “Fotos”. Desative a opção “Meu Fluxo de Fotos”.

Baixe um Filme Grande

Essa dica pode parecer contraditória, mas baixar um filme grande pelo iTunes, que exceda a capacidade de armazenamento do seu dispositivo, pode ativar uma limpeza automática de arquivos desnecessários. Essa limpeza pode liberar até 500 MB de espaço em seu iPhone.

Reinstale Aplicativos

Outra forma de liberar espaço temporariamente em seu iPhone é remover e reinstalar aplicativos. Para fazer isso, vá em “Ajustes” e depois em “Armazenamento do iCloud”. Nessa seção, você pode visualizar quais são os aplicativos que estão ocupando mais espaço em seu dispositivo. Remova os aplicativos que você não usa com frequência e reinstale-os posteriormente, se necessário.

Limpe Mensagens Antigas

Mensagens não essenciais, como propagandas e conversas antigas, podem ocupar memória desnecessária em seu iPhone. Uma maneira de liberar espaço é limpar essas mensagens antigas. Para fazer isso, vá no aplicativo “Mensagens”, deslize para a esquerda nas conversas que deseja excluir e toque em “Eliminar”.

Dicas para liberar espaço em dispositivos Android

Exclusão Regular de Mensagens e E-mails

Assim como no iPhone, as mensagens e e-mails também podem ocupar bastante espaço em dispositivos Android. É importante fazer uma exclusão regular dessas mensagens e e-mails, principalmente se a memória do dispositivo estiver quase cheia. Exclua newsletters, promoções e mensagens não essenciais para liberar espaço em seu dispositivo Android.

Instale um Aplicativo de Limpeza

A Play Store oferece diversos aplicativos confiáveis para a limpeza de memória em dispositivos Android. Esses aplicativos podem ajudar a identificar e remover arquivos desnecessários, liberando espaço em seu dispositivo. Escolha um aplicativo bem avaliado e oficial para garantir sua eficiência e segurança.

Adquira um Cartão Micro SD

Uma solução prática para liberar espaço em dispositivos Android é transferir arquivos de mídia, como fotos, vídeos e músicas, para um cartão de memória SD externo. Dessa forma, você pode liberar a memória interna do dispositivo para armazenar aplicativos e outros arquivos importantes.

Utilize Serviços de Armazenamento Online

Os serviços de armazenamento online, como a nuvem, oferecem espaço adicional para armazenar seus arquivos. Ao utilizar esses serviços, você pode evitar a sobrecarga do telefone e liberar espaço em seu dispositivo Android. Faça o upload de seus arquivos para a nuvem e acesse-os sempre que precisar, sem ocupar espaço em seu dispositivo.

Limpeza de Cache no Android

Assim como no iPhone, limpar o cache do dispositivo Android pode liberar espaço em seu smartphone. Para fazer isso, vá em “Configurações”, depois em “Armazenamento” ou “Armazenamento e USB”, e selecione a opção “Cache de dados”. Toque em “Limpar cache” para remover os arquivos temporários que estão ocupando espaço em seu dispositivo.

Ademais, liberar espaço em seu smartphone é essencial para garantir um bom desempenho e aproveitar ao máximo os recursos do dispositivo. Tanto usuários de iPhone quanto de Android podem utilizar as dicas mencionadas neste artigo para otimizar a memória de seus dispositivos e liberar espaço para novos arquivos e aplicativos.

Experimente essas dicas e aproveite seu smartphone com mais espaço e desempenho melhorado. Lembre-se de realizar essas ações regularmente para manter seu dispositivo em ótimas condições.