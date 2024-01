Aprenda a resolver as pendências do Bolsa Família para assegurar o recebimento do benefício!

É crucial que muitas famílias dependentes do auxílio financeiro do Bolsa Família garantam a regularidade no recebimento desse benefício. Se você está enfrentando pendências que podem estar afetando seu benefício, é hora de tomar medidas.

Neste guia, apresentaremos passos essenciais para resolver quaisquer irregularidades no Bolsa Família, garantindo que você receba o suporte necessário. Não permita que pendências prejudiquem sua estabilidade financeira.

Descubra como superá-las e manter seu benefício atualizado!

Parcela de Janeiro do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal está prestes a liberar, nos próximos dias, a parcela de janeiro do Bolsa Família para mais de 21 milhões de beneficiários. O calendário inicia-se em 18 de janeiro para NIS 1, com a conclusão dos depósitos da parcela média de R$ 600 até o último dia de janeiro.

Após a recente atualização do aplicativo do Bolsa Família, várias famílias estão recebendo alertas do governo, convocando os unipessoais a resolverem pendências no cadastro do CadÚnico.

A mensagem emitida pelo aplicativo do Cadastro Único indica que as famílias unipessoais devem apresentar documentos obrigatórios para regularizar seus cadastros.

As mudanças na atualização do aplicativo Bolsa Família não apenas alteraram os valores das parcelas, com algumas famílias observando uma redução pela metade do benefício, mas também introduziram novas mensagens de alerta aos beneficiários.

Suspensão do Bolsa Família



Você também pode gostar:

Esses alertas incluem a possível suspensão do Bolsa Família devido ao Seguro Defeso, advertências para crianças e adolescentes que ultrapassaram o limite de faltas escolares permitidas, convocações para acompanhamento pré-natal de gestantes e avisos de pendências no cadastro de famílias unipessoais.

O último ponto gerou dúvidas entre os beneficiários, pois foi emitido para famílias que já haviam realizado a atualização e até mesmo para aquelas com mais integrantes, que não se enquadram como unipessoais.

A inscrição no Cadastro Único é crucial para aqueles que buscam receber o Bolsa Família, tornando frequente a necessidade de acompanhamento e atualização do cadastro. Para consultar o CadÚnico pela internet, as opções principais incluem o site do CadÚnico ou o aplicativo dedicado.

Uma atualização recente, implementada em outubro, trouxe uma funcionalidade inovadora: a aba de “Pendências” no cadastro. Agora, os beneficiários podem facilmente verificar se seu cadastro requer alguma atualização em breve e identificar as informações que precisam ser corrigidas para regularizar a situação.

Para garantir que você esteja utilizando a versão mais recente do aplicativo, verifique se está utilizando a versão lançada em 5 de outubro de 2023 (v 1.0.43), localizada no canto direito inferior da tela inicial.

Em alguns casos, a atualização ocorre automaticamente. Se o sistema indicar uma nova versão disponível, basta acessar a loja de aplicativos e realizar a atualização.

Após uma recente atualização, as famílias unipessoais identificaram a necessidade de digitalizar documentos obrigatórios. Essa medida, implementada desde o final de julho, é obrigatória para todas as famílias cadastradas como compostas por uma única pessoa.

Mensagens

Mensagens como as seguintes podem ter surgido para as famílias unipessoais no Cadastro Único (CadÚnico):

– “O responsável familiar deve comparecer ao CRAS ou posto de atendimento para verificar as pendências registradas.”

– “Família unipessoal não apresentou os documentos obrigatórios.”

– “Para família unipessoal, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto e o termo de família unipessoal assinado. Procure a gestão municipal.”

No entanto, o processo de upload dos documentos, incluindo documento de identificação com foto e termo de responsabilidade de família unipessoal assinado, é de responsabilidade das gestões municipais.

Pendências

Se essa pendência surgir, é crucial entrar em contato com o CRAS da sua cidade. Isso serve para obter informações sobre a digitalização de documentos no Sistema do Cadastro Único. Se não se enquadrar na categoria de família unipessoal, o beneficiário pode ignorar o aviso ou procurar um CRAS para esclarecer possíveis pendências em seu cadastro.

Em novembro, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), por exemplo, identificou erros, como a má qualidade da digitalização, bloqueando algumas famílias que realizaram a digitalização no setor do CadÚnico.

O MDS alerta que famílias unipessoais que não carregarem os documentos no sistema podem ter seus registros excluídos em até 90 dias após a inclusão ou alteração cadastral, exceto para populações em situação de rua, indígenas e quilombolas.

O sistema automaticamente exclui documentos considerados inadequados, marcando a família com a pendência de “Documentos Rejeitados”. Essa pendência é crítica, e se o município não realizar um novo upload dentro de 90 dias. Se a família seguir as regras estabelecidas, o cadastro será automaticamente excluído.

Calendário de pagamentos

A princípio, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome divulgou, no mês de dezembro, todos os calendários de pagamentos do Bolsa Família para o ano de 2024.

A Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses, também confirmou o calendário. Assim como ocorreu em 2023, em 2024, os beneficiários continuarão a se orientar pelo final do seu Número de Identificação Social (NIS). Acima de tudo para determinar a data de recebimento do benefício. A ordem de liberação seguirá a sequência do 1 ao 9, encerrando com o 0.

Contudo, o Ministério confirmou que realizará os repasses nos 10 últimos dias úteis de cada mês, mantendo esse padrão de liberação de janeiro a novembro. Em dezembro, os pagamentos acontecem nos 10 últimos dias úteis antes do Natal. Nesse sentido assegurando que todos recebam o saldo antes das festas de fim de ano.

Portanto, para ter direito ao Bolsa Família em 2024, é necessário seguir as mesmas regras de sempre. Sobretudo que incluem possuir uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico e uma renda per