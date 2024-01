Aprenda a utilizar a Calculadora INSS para Simular sua Aposentadoria Online!

A aposentadoria é um assunto de grande importância para os brasileiros, especialmente em tempos de pandemia, em que a consulta aos serviços online tem se tornado uma constante. Felizmente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou uma ferramenta de acesso gratuito que facilita esse processo: a Calculadora INSS.

Neste artigo, vamos explorar como usar essa ferramenta para simular sua aposentadoria de forma simples e prática.

O que é a Calculadora INSS?

A Calculadora INSS é uma ferramenta disponível no aplicativo ou no site Meu INSS, que permite realizar o cálculo para a aposentadoria de forma automatizada. Com ela, é possível calcular o tempo de contribuição e simular o valor da aposentadoria, fornecendo ao cidadão informações essenciais para o planejamento de sua aposentadoria.

O sistema oferece sete cálculos diferentes para acesso à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição.

Como funciona a Calculadora INSS?

A Calculadora INSS realiza uma busca automática de todos os vínculos do segurado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Essas informações coletadas permitem ao usuário verificar o tempo de contribuição acumulado e o tempo restante para atingir as idades mínimas estabelecidas para a aposentadoria, tanto por idade quanto por tempo de contribuição.

Caso falte algum contrato de trabalho ou algum carnê de contribuição que não conste nos registros previdenciários, o sistema permite a inclusão manual dessas informações para que a simulação seja mais precisa. No entanto, é importante ressaltar que a Calculadora INSS é uma ferramenta de simulação e não garante o direito ao benefício.

A Contribuição da Calculadora INSS para os usuários

A facilidade de acesso e a praticidade proporcionada pela Calculadora INSS têm beneficiado cidadãos de todo o Brasil. Um exemplo bem-sucedido é o caso de dona Francisca Pimentel, residente em Fortaleza, Ceará, que utilizou a ferramenta para simular sua aposentadoria e, atendendo aos requisitos, deu entrada no pedido e tornou-se beneficiária em 2023.

Segundo Cristiane Pimentel, filha de dona Francisca, a mãe retomou as contribuições à Previdência Social há cerca de seis anos e sempre verificava o cálculo no site. Ao confirmar o preenchimento dos requisitos, a família fez o requerimento da aposentadoria. Após a análise do pedido, receberam a concessão da aposentadoria por idade pelo e-mail cadastrado no Meu INSS.

“Foi uma ótima ideia do INSS colocar essa calculadora, tanto pela comodidade das pessoas, de não ter que ir às agências, como para o fluxo dos atendimentos. A gente se sente protagonista do processo”, ressalta Cristiane.

Como acessar a Calculadora INSS?

A seguir, mostraremos como acessar a Calculadora INSS de forma simples e prática, seja através do aplicativo “Meu INSS” ou pelo site oficial do INSS.

Acesso pelo aplicativo “Meu INSS”

Baixe o aplicativo “Meu INSS” em seu smartphone. Faça o login com suas informações de acesso. Procure pelo serviço “Simular Aposentadoria”. Siga as instruções fornecidas pelo aplicativo para preencher as informações necessárias. Aguarde o resultado da simulação.

Acesso pelo site oficial do INSS

Acesse o site gov.br/meuinss em seu computador. Faça o login com suas informações de acesso. Procure pelo serviço “Simular Aposentadoria”. Siga as instruções fornecidas pelo site para preencher as informações necessárias. Aguarde o resultado da simulação.

Lembramos que o resultado da simulação é apenas uma estimativa e não garante o direito ao benefício. Caso a simulação indique que você atingiu os requisitos para algum tipo de aposentadoria, é necessário entrar com o pedido no INSS para verificar se você de fato pode receber o benefício.

Ademais, a aposentadoria é um benefício fundamental para os brasileiros, e a Calculadora INSS tem se mostrado uma ferramenta extremamente útil e prática na hora de simular e planejar a aposentadoria. Com acesso gratuito pelo aplicativo “Meu INSS” ou pelo site oficial do INSS, essa ferramenta permite calcular o tempo de contribuição e simular o valor da aposentadoria, oferecendo ao cidadão maior controle sobre sua situação previdenciária.

Portanto, se você está planejando sua aposentadoria e deseja ter uma estimativa de seus direitos, não deixe de utilizar a Calculadora INSS. Ela proporciona comodidade, simplicidade e empodera o cidadão no processo de solicitação do benefício.