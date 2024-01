Apresentador do Critics Choice Awards 2024: Quem apresentará a premiação deste ano?

Tele esperava muito Prêmio Escolha da Crítica de 2024 estão chegando e, com o recente anúncio das nomeações, o entusiasmo está aumentando.

Greta GerwigO fenômeno cultural de Paris, o filme Barbie, roubou os holofotes com surpreendentes 18 indicações, garantindo seu lugar como o filme mais indicado na cerimônia de premiação nos 29 anos de história da Critics Choice Association.

A ampla gama de categorias para Barbie inclui indicações de Melhor Filme, Melhor Diretor e atuação por Margot Robbie, Ryan Gosling e América Ferrera. O reconhecimento do filme em três categorias de Melhor Canção Original solidifica ainda mais seu domínio.

Quem será o apresentador da premiação deste ano?

Apresentado pelo segundo ano consecutivo pelo hilariante e dinâmico Manipulador de Chelseaa cerimônia promete uma noite divertida e repleta de estrelas. ManipuladorO retorno de como apresentadora segue sua passagem de sucesso na premiação do ano anterior.

Competindo na categoria de Melhor Filme ao lado da Barbie estão Oppenheimer e Poor Things, cada um recebendo 13 indicações. A impressionante lista de indicados também inclui Ficção Americana, The Color Purple, Killers of the Flower Moon, The Holdovers, Maestro, Past Lives e Saltburn.

As categorias de atuação apresentam uma programação estelar, com Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy e Jeffrey Wright disputando o prêmio de Melhor Ator.

Margot Robbie enfrenta forte concorrência na categoria Melhor Atriz, onde disputa o prêmio com Lily Gladstone, Sandra Huller, Greta Lee, Carey Mulligan e Emma Stone.

Os fãs que aguardam ansiosamente a premiação podem marcar seus calendários para domingo, 14 de janeiro, às 19h ET. A cerimônia será transmitida ao vivo pela CW.