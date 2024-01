Apresentador do Emmy Awards 2024: Quem apresentará o show de premiação desta noite?

ADepois de meses de atrasos na greve, o show de 2023 foi cancelado, o Emmy finalmente será realizada em 2024 – com vários renomados programas de televisão espera-se que domine as categorias de premiação.

A quarta e última temporada de Sucessãoum drama sobre a poderosa família Roy, acumulou 27 indicações, enquanto O Lótus Branco também tem 24 indicações e espera-se que rivalize com seu colega programa da HBO em algumas das principais honras.

Apple TV Ted Lasso – vencedor dos dois Emmys anteriores – tem potencial para causar surpresa. A Coroa, Melhor Chamar Saul, O Urso e uma série de outros programas também estão em disputa, com a competição acirrada para a premiação de 2024.

Dado que a premiação de 2023 foi adiada devido à greve dos roteiristas de Hollywood, oferece uma oportunidade única para os programas serem contados dentro de um período de 18 meses, em vez de 12 meses como é tradição.

Quem será o anfitrião do Emmy de 2024?

O 75º Prêmio Emmy do horário nobre será apresentado pelo talentoso ator e comediante Anthony Anderson, que foi indicado e ganhou seis vezes no Emmy por seu papel como Andre Johnson em Black-ish.

Os apresentadores incluem Christina Applegate, Carol Burnett, Peter Dinklage, Coleman Domingo, Tom Hiddleston, Natasha Lyonne, Ke Huy Quan e Tracee Ellis Ross.

Os fãs de TV também terão a oportunidade de reunir o elenco e homenagens de programas de TV conceituados, como Os Sopranos, Martin, Cheers, Grey’s Anatomy, Saturday Night Live Weekend Update, All in the Family, Ally McBeal e I Love Lucy.

Onde posso assistir ao Emmy de 2024?

A cobertura ao vivo do Emmy Awards começa em Segunda-feira, 15 de janeiro às 20h (horário do leste dos EUA).

Você poderá assistir à 75ª edição do Emmy Awards na Fox.

Porém, caso você não tenha TV a cabo, o Emmy Awards também estará disponível em serviços de streaming com programação ao vivo.