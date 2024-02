Apresentador do Grammy 2024: Onde eles estarão este ano e quem é Trevor Noah, o anfitrião do evento?

Tele Prêmios Grammy 2024 a gala acontecerá neste domingo, 4 de fevereiro, em Los Angeles, numa festa que reunirá o melhor da música do mundo, com estrelas como Taylor Swift, Lana del Rey ou a nova sensação SZAque por aparecer em nove categorias é o cantor mais indicado.

O Staples Center de Los Angeles será palco da cerimónia dos Grammys 2024, que reunirá a elite da música e para a 66ª edição haverá a participação especial do banda U2.

Pelo quarto ano consecutivo, o comediante Trevor Noah será o apresentador do Grammy Awardse todas as vezes que ele organizou o evento foi um sucesso.

O Grammy Awards 2024 será transmitido pelo canal TNT e agora em uma nova evolução, será exibido no HBO Max. A cerimônia de premiação começará às 20h ET/17h PT

Quem é Trevor Noah?

Trevor Noah é um comediante, apresentador de televisão, escritor, ator e DJ sul-africano que ganhou fama mundial através de seus programas de comédia e ‘O programa diário’.

Noé assumiu como apresentador do programa após a saída de um dos ícones da televisão de língua inglesa, o comediante John Stewart.

Trevor Noahnascido em Joanesburgo, África do Sul, tem um patrimônio líquido estimado em US$ 100 milhões, principalmente por seu trabalho como apresentador do ‘The Daily Show’ do Comedy Central nos últimos oito anos, mas também tem outros acordos com Spotify, Netflix, além às suas aparições.

Noé começou recebendo entre US$ 5 milhões e US$ 8 milhões quando começou a apresentar o programa. No entanto, depois de dois anos, ele renegociou seu contrato para aumentá-lo para US$ 16 milhões por ano, sem contar seu quarto show como apresentador do Grammy.