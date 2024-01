Aqui está o que Jason Kelce gritava toda vez que tinha que fazer a peça ‘Tush Push’ dos Eagles

Aembora ele definitivamente pareça bastante emocionado sabendo que está prestes a se aposentar, Jason Kelce definitivamente não sentirá falta de uma série de coisas que qualquer centro da NFL detesta. Uma dessas coisas é a famosa jogada ‘Tush Push’, que o envolvia liderando o ataque na end zone enquanto recebia vários golpes na cabeça. Embora ele sempre parecesse gostar dessa peça pela forma como se expressava sobre ela. A realidade é que Jason Kelce odiei absolutamente fazer essa jogada que quase sempre funcionou para os Eagles. Pense bem, a quantidade de golpes diretos em sua cabeça é uma passagem rápida para o mundo CTE. Nenhum jogador sensato da NFL procuraria ativamente estar sempre na frente dessa jogada.

O que Jason Kelce gritou durante cada ‘Tush Push’?

Agora que ele está prestes a se aposentar, haverá muitas histórias diferentes sobre a época de Jason Kelce como pivô da NFL que nunca viu a luz do dia quando ainda estava ativo e com uma longa carreira pela frente. Embora ele ainda não tenha confirmado que está se aposentando, vê-lo romper com seu irmão durante o podcast ‘New Heights’ é uma forte indicação de que o anúncio de sua aposentadoria acontecerá em breve. Com isso em mente, Laura Okmin, da Fox Sports, deixou cair uma informação sobre a famosa jogada de ‘Tush Push’. Ela revelou a frase que Jason Kelce gritou logo após quebrar a bola. Ele gritou: “Foda-se minha vida!” Logo antes de entrar na luta.

O empurrão final de Jason Kelce não funciona, não será o mesmo sem ele no centro de tudo pic.twitter.com/9xrbeaRqUk ? Podcast de esportes de sofá (@sofapodcast) 16 de janeiro de 2024

Provavelmente há muito mais coisas que Jason Kelce não sentirá falta quando anunciar sua aposentadoria. Mas levar pancadas repetidas na cabeça deve estar no topo da lista. Os jogadores que normalmente estão dentro da linha de scrimmage são geralmente os que sofrem mais traumatismo craniano e os que podem ter mais complicações com o CTE. Nem todos os atacantes sofrem com isso depois de se aposentarem, mas o perigo está sempre presente e Jason Kelce certamente irá ao médico constantemente para continuar se examinando. Esperançosamente, o homem poderá ter uma aposentadoria tranquila e feliz.