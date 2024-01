Ariana Grande aborda o escrutínio do relacionamento em novo single atrevido

A estrela pop lançou seu novo single, ‘Yes, And?’, na sexta-feira… e isso está gerando agitação por vários motivos – mas uma das maiores conclusões que os fãs estão percebendo imediatamente é o fato de que ela aborda todo o escrutínio sobre sua separação com Dalton Gomez / conexão com Ethan Slater.

O refrão também é revelador em termos de como ela lida com todo o barulho direcionado em sua direção, com seu canto… “‘Sim, e?’ // Diga essa merda com o peito, e // Seja seu melhor amigo // Diga essa merda com o peito // Continue se movendo tipo, “Qual é o próximo?”