Ariana Grande anuncia primeiro novo single, ‘Yes, And?’, em quase 3 anos

Ariana Grande está fora do cenário musical há um bom tempo – mas tudo isso chegará ao fim no final desta semana… é o que diz a própria Princesa do Pop.

A cantora anunciou no domingo que lançaria um novo single solo – o primeiro em quase 3 anos – na próxima sexta-feira… e ela voltou a usar vírgulas nos títulos de suas músicas. A faixa se chama ‘Yes, And?’ e AG brincou com um close borrado de sua caneca.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Ari também está postando muitas promoções em seu IG Story… incluindo muitos links para os fãs pré-encomendarem o single. Ela também parece estar usando sua conta oficial ‘Sweetener’ para divulgar isso também.

Claro, sua base leal está muito animada com a notícia… já que muitos acham que ela saiu do radar por muito tempo desde que lançou seu álbum ‘Positions’ no outono de 2020. Depois disso, ela foi uma linda MIA… tanto na música quanto na vida pública.

Tudo mudou no ano passado, quando ela se divorciou de seu agora ex-marido Dalton Gomez e começou a namorar seu colega de elenco de ‘Wicked’, Ethan Slater (o cara do Bob Esponja). A troca em sua vida amorosa gerou muitas manchetes… assim como sua separação profissional do megagerente Scooter Braun.

Embora muitas pessoas sintam que Ariana caiu ultimamente, a verdade é que… ela está ocupada gravando esse musical no Reino Unido e, obviamente, lidando com muitas coisas em seu círculo íntimo.

Sim, ela não lança músicas originais há algum tempo – mas recentemente voltou a se apresentar no palco na frente de uma multidão … e nas férias, foi um grande sucesso.