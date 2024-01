Ariana Grande e Ethan Slater finalmente encerram as filmagens de ‘Wicked’

Ariana Grandeestá avançando para coisas maiores e melhores – ela finalmente terminou de filmar “Wicked”, e não foi um adeus seco.

A cantora / atriz compartilhou uma foto dos bastidores dela interpretando Glinda … pelo menos temos certeza de que é Grande. A foto foi tirada através de uma cortina branca, então só dá para ver uma silhueta, mas com certeza se parece com ela.

Ela legendou o instantâneo, “como uma marca de mão no meu coração”… bastante enigmático, mas diretor Jon M. Chu ajudou a esclarecer, confirmando que este era o fim do tempo de Grande trabalhando no filme, compartilhando novamente a foto de Grande em sua própria história no Instagram e agradecendo a ela por todo o seu trabalho duro.

E foi aqui que ficou REALMENTE emocionante… porque Grande então respondeu a Jon e agradeceu por “liderar o caminho com tanta compaixão, abertura, brilho e gentileza” e disse que adicionou mais cílios encharcados de lágrimas no final das filmagens. .

Parte da razão pela qual as emoções estão tão intensas é o fato de Ari e companhia. já estamos nisso há muito tempo em termos de Hollywood. As filmagens começaram no final de 2022, mas foram interrompidas devido à greve SAG-AFTRA.

Aliás, o novo homem de Ariana, Ethan Slatertambém terminou as filmagens… ele postou um adeus ao seu personagem Boq no início desta semana, juntamente com uma série de fotos relacionadas.

É um grande momento para a união Grande/Slater… a dupla se conheceu no set do filme e começou a namorar pouco depois – cada um deles pediu o divórcio seus respectivos cônjuges, já que deu a notícia de seu relacionamento em julho passado.

E sabemos que isso também está ficando muito sério… fontes nos disseram no mês passado que AG e ES estão Vivendo juntos – embora cada um deles ainda mantenha residências separadas em Nova York.

Um belo luxo para o caso de não conseguirem resolver uma briga de amantes.