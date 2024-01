Ariana Madix enviou texto gráfico para Tom Schwartz após suporte de Tom Sandoval

Ariana Madix tem uma linha bem definida na areia, que Tom Schwartz atravessado apoiando por Tom Sandoval na TV – e ela o deixou saber disso com um golpe muito NSFW!

Ignore qualquer pensamento de Ariana deixar isso passar… ela ainda parece chateada com Sandoval trair é ela com Rachel Levis – porque ela contou Scheana Shay ela agora bloqueou Schwartz em tudo e disse a ele sem rodeios, durante o final da 10ª temporada, que eles não teriam um relacionamento.

Bem, como você deve saber, Schwartz foi ao ‘Watch What Happens Live’ algumas semanas após as filmagens finais e mostrou um pouco de amor pelo outro Tom – dizendo aos fãs para darem um “abraço” nele se o virem.