Ariana Madix faz estreia na Broadway no revival de ‘Chicago’

Ariana Madix acabou de atingir o “Great White Way” em grande estilo … fazendo sua estreia na Broadway no revival do lendário musical “Chicago”.

A estrela de “Vanderpump Rules” subiu ao palco do Ambassador Theatre em Manhattan na noite de segunda-feira, interpretando o papel da sexy e loira Roxie Hart na peça ganhadora do Tony Award.



O musical de Chicago

Por todas as medidas, o desempenho de Ariana foi nota 10 em uma escala de 10, recebendo nota O no final do show.

Confira o vídeo… Ariana fez uma reverência com o restante do elenco ao pé do palco. Ela então aceitou um buquê de flores e se dirigiu ao público, dando adereços para a orquestra de “Chicago”. Ela deixou o palco após fazer mais uma reverência com a atriz de “Chicago”, Amra Faye-Wrightque interpretou Velma Kelly.



Dois de seus colegas de ‘VPR’, Lala Kent dar Scheana Shayestavam ali no meio da multidão dando seu apoio, junto com o namorado de Ariana Daniel Waie sua mãe, Tânia.

