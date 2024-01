Ariana Madix processa Tom Sandoval para forçar a venda de sua casa

Novas consequências legais do ‘Scandoval’ – Ariana Madix está processando por Tom Sandoval sobre a casa em Los Angeles da qual são co-proprietários e ainda moram juntos.

A estrela de “Regras de Vanderpump” entrou com uma ação contra seu ex-namorado no Tribunal Superior de Los Angeles… e os documentos deixam claro que estão em desacordo sobre como dividir a casa.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Ariana diz que quer uma “partição por venda”… o que significa que ela quer que um juiz ordene que vendam a casa e dividam o produto.

Tradução: ela só quer vender o lugar e fazer com que os dois sigam em frente com suas vidas.

Em tempos melhores, Tom e Ariana compraram a casa em San Fernando Valley em 2019 por cerca de US$ 2 milhões.

Apesar do relacionamento deles ter explodido publicamente no ano passado, quando ela descobriu que Tom estava tendo um caso com Rachel Levis … ambos continuaram a morar juntos em casa.