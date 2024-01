Arnold Allen não tem certeza da rápida recuperação de Alex Volkanovski: ‘Eu odiaria ver seu legado desmoronar por causa de uma decisão boba’

Arnold Allen não tem certeza de qual caminho está inclinado para a próxima luta pelo título de sua categoria no UFC 298, mas ele já vê pelo menos uma grande bandeira vermelha para Alexander Volkanovski.

Volkanovski defende o título dos penas no dia 17 de fevereiro, na luta principal do pay-per-view de Anaheim, contra o invicto desafiante Ilia Topuria. A luta acontece menos de quatro meses depois de Volkanovski sofrer um nocaute brutal nas mãos do rei dos leves do UFC, Islam Makhachev, em uma revanche de última hora em outubro passado, e Allen não pode deixar de se perguntar se o campeão de 35 anos está fazendo sucesso. um erro ao comprometer-se com uma reviravolta tão rápida.

“Ainda não defini uma escolha, mas não gosto da rapidez com que Volk voltará depois daquela luta”, disse Allen na quarta-feira. A hora do MMA. “Já faz alguns meses, mas ainda assim, então você provavelmente deveria ter ficado muito tempo fora da academia, ou definitivamente não ter praticado sparring por pelo menos um mês ou algo assim. E depois voltar direto? Mas se ele é o tipo de cara que vai direto ao ponto, espero que ele esteja em ótima forma. E Ilia é boa, cara. Ele é um bom boxeador, um bom lutador, um bom jiu-jitsu, uma sólida faixa-preta e apresenta alguns bons problemas, então vai ser uma luta interessante. Eu só espero que Volk apareça perfeitamente e você obtenha a melhor versão dele e não é [too soon]. Eu odiaria ver seu legado desmoronar por causa de uma decisão boba.”

Volkanovski está invicto no peso pena desde sua estreia no UFC em 2016 e já está entre os maiores lutadores até 145 libras da história do MMA, com vitórias sobre grandes nomes como Max Holloway (x3), José Aldo, Chad Mendes, Brian Ortega, Chan Sung Jung e Yair Rodríguez. Sua luta contra Topuria marcará a sexta defesa do título do UFC.

No entanto, Volkanovski também é o campeão mais velho com menos de 170 libras na história do UFC, e seu verniz outrora invencível foi quebrado não uma, mas duas vezes em 2023 por Makhachev. A revanche no UFC 294, em particular, foi desastrosa, já que Volkanovski substituiu uma lesão com menos de duas semanas de antecedência e sofreu um nocaute devastador com um chute na cabeça – sua primeira derrota por nocaute desde uma luta de meio-médio em 2013 no regional. cena.

Ao comparar o MMA ao boxe, Allen observou que se os papéis fossem invertidos e o rei peso por peso da doce ciência, Terence Crawford, enfrentasse uma luta nas mesmas circunstâncias que Volkanovski, “isso nem seria considerado. ” Mas o MMA é uma fera diferente, com expectativas diferentes impostas a seus atletas, é claro, e embora Allen tenha admitido que provavelmente teria tomado a mesma decisão que Volkanovski, ele ainda ficou surpreso que o campeão peso pena aceitou a revanche de Makhachev no estado em que fez.

“Quero dizer, não sei quanto dinheiro ele ganhou. Tenho certeza que é [a lot] mais do que ganho”, disse Allen com uma risada. “Mas, quero dizer, se você me colocar na mesma situação, eu vou aceitar, no entanto [much] – se forem US$ 10 milhões, eu poderia usar US$ 10 milhões agora. Isso seria legal. Mas, você sabe, ele é o campeão, o rei do peso por peso, então tenho certeza de que esses dias de pagamento virão de novo e de novo, então não sei. Não sei. Mas quando eu vi, porque ele postou alguma coisa, ele estava com pontos no braço e não estava treinando de verdade, eu pensei, ‘Ah, você sabe, ele está machucado.’ E então ele aceitou a luta. Eu estava tipo, ‘Que porra é essa?’”