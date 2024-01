Arnold Schwarzenegger é detido em Munique por causa de vigilância ‘não registrada’ e levado a um caixa eletrônico

Arnold Schwarzeneggeré conhecido por seus personagens armados… mas na verdade foi um relógio benigno que lhe causou problemas no aeroporto na quarta-feira – e o resultado foi uma bagunça terrível.

O ator que virou político foi detido no aeroporto de Munique na quarta-feira depois de tentar passar pela alfândega um relógio de luxo “não registrado”… o Exterminador do Futuro não tentou escapar dessa… em vez disso, foi localizado com calma. andando com despachantes alfandegários.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… que a alfândega deteve AS durante três horas por viajar com um relógio que ele possui – um que ele poderá leiloar amanhã na Áustria.

Dizem que Arnold nunca foi solicitado a preencher um formulário de declaração, mas assim que chegou à alfândega foi atingido pelo que descrevem como uma “extorsão incompetente”.

Mas o ex-campeão de fisiculturismo não fez barulho… concordando em pagar antecipadamente possíveis impostos sobre o relógio – novamente, um relógio que ele já possui – para continuar com seu dia.

As autoridades tentaram fazer com que Arnold usasse uma máquina de cartão de crédito por uma hora… mas fracasso após fracasso forçaram os agentes alfandegários a levar Schwarzenegger a um banco para que ele pudesse sacar dinheiro de um caixa eletrônico.

Esse deveria ter sido o fim da história… exceto que o limite do caixa eletrônico era muito baixo – os impostos acabaram custando A$ 10.613 – e o banco também estava fechado! O grupo voltou para o aeroporto e outro policial trouxe uma máquina de cartão de crédito nova e funcional.

Nossas fontes dizem que o relógio provavelmente ainda será leiloado amanhã para a Iniciativa Climática Schwarzenegger – uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar esforços de energia limpa em todo o mundo.

Um porta-voz da Alfândega Central de Munique diz que é simples, dizendo a um estabelecimento alemão local que eles iniciaram um processo criminal porque o relógio é uma importação que permanece na UE – tem que ser declarado.

Quanto ao motivo da demora, o porta-voz explicou que o resto da bagagem de Arnie precisava ser despachada… e isso leva tempo.