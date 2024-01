Arnold Schwarzenegger faz piadas atrevidas sobre detenção alfandegária

Reproduzir conteúdo de vídeo



Arnold Schwarzeneggera detenção alfandegária de foi um assunto sério que o manteve na Alemanha – mas agora que ele está onde precisa estar… as piadas do cara, as piadas pervertidas também!

O Exterminador do Futuro finalmente chegou ao seu grande leilão na Áustria na quinta-feira – onde subiu ao palco no famoso Stanglwirt Resort… onde estava organizando uma guerra de lances em nome de sua Iniciativa Climática Schwarzenegger, com aquele relógio caro sendo um dos Unid.

Confira este vídeo, obtido pelo TMZ, onde AS é apresentado e sai para se dirigir a todos na sala. O cara vai direto ao que aconteceu com ele no aeroporto de Munique.

Ele estava com um humor muito divertido – porque Arnold basicamente fez alguns minutos de comédia stand-up aqui… brincando sobre o fato de que ele foi algemado no dia anterior, mas lembrando que não tinha nada a ver com a questão da alfândega. Em vez disso, ele considera uma noite quente com sua namorada. 😅

Sim, ele está no modo de piada de pai aqui… e os sucessos continuaram chegando. Arnold continuou dizendo que os caras da alfândega estavam na verdade procurando um segundo relógio em busca de suas coisas – mas nunca o encontraram, e ele sugere que é porque o colocou onde o sol não brilha.

Arnie deu algumas risadas, com certeza… e ele estava trabalhando na sala como um comediante experiente. A propósito, fomos informados de que este evento estava lotado – mais de 350 pessoas estavam lá, e ele acabou falando por um total de 8 minutos, não inteiramente sobre o incidente na Alemanha, é claro.



Não está claro se Arnold acabou vendendo o relógio Audemars Piguet em questão – que, aliás, tinha um lance inicial de 50.000 euros! – mas pelo menos ele recitou algumas boas frases.