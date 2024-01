Arrowhead Stadium coberto de neve 3 dias antes de Chiefs vs. Golfinhos

Taylor Swift terá que caminhar por um país das maravilhas do inverno se quiser assistir Travis Kelce jogar no sábado… porque o Arrowhead Stadium já está coberto de neve – e a previsão para o fim de semana não parece muito mais quente.

Os Chiefs compartilharam fotos de seu campo em Kansas City na tarde de quarta-feira… e como você pode ver, já parece muito frio três dias antes do início da pós-temporada.

E, de acordo com os meteorologistas… vai continuar assim para o jogo dos Dolphins no sábado à noite, com a expectativa de que a temperatura fique em torno de 8 graus Fahrenheit.