Artigos comoventes no The New York Times e no The Washington Post em homenagem a Ricky Rubio

TO site Athletic, que funciona como seção de esportes do The New York Times, publicou um artigo intitulado “Adios, Ricky Rubio! Valorizando um jogador único que teve uma carreira resiliente”. O texto, assinado por Jon Krawczynski, lembra que “não havia razão para ver os Timberwolves jogarem até que Rubio chegasse” a Minnesota.

O armador do El Masnou fez o pavilhão vibrar apenas ao se aproximar da mesa do apontador para pedir o troco para pular em quadra. Ricky “era uma maravilha, voando em transição pela quadra, seus cabelos castanhos balançando ao vento, e os outros quatro Lobos na quadra correndo com as mãos para cima sabendo muito bem que a qualquer momento e de qualquer ângulo o passe poderia vir para eles”.

Sua temporada de estreia foi interrompida por uma lesão no joelho. Ricky voltou a jogar na temporada seguinte, mas “em muitos aspectos, ele nunca mais foi o mesmo. Ele jogou com um estilo mais controlado. A faísca não era exatamente a mesma. Os passes não tinham tanta magia. E ainda assim ele continuou” para completar mais 11 temporadas na melhor liga do mundo. Com o Jazz ele eliminou o Thunder na primeira rodada dos playoffs de 2018 e com o Cavaleiros ele marcou 37 pontos no Madison Square Garden em 2021. Ao mesmo tempo, Ricky estava aproveitando suas conquistas com o Seleção Espanhola em torneios da FIBA.

Ele deu tudo

“Sua carreira na NBA pode não ter alcançado o nível que muitos esperavam quando ele foi selecionado com a 5ª escolha no draft de 2009. Mas a maneira como ele se comportou como jogador profissional e o coração que ele colocou abertamente em tudo o levaram a criar uma conexão profunda com os companheiros de todos os times em que jogou e com os torcedores que o apoiaram em todas as cidades”, diz Krawczynski. “De uma perspectiva geral, 12 anos não parece muito tempo, mas na NBA é uma vida inteira.”

O Washington Post publicou um artigo intitulado “Ricky Rubioque entrou com força na NBA, faz saída digna”. O texto, assinado por Ben Golliver, observa que Ricky, com 1,88 metros de altura, não tinha a corpulência de Magic Johnson ou LeBron James, “mas fez passes de mergulho arriscados em no meio de todo o tráfego de jogadores, ultrapassou os defensores com facilidade e parecia ter aquela qualidade magnética que é compartilhada por grandes armadores com capacidade de comando.”

Em sua temporada de estreia, Ricky se destacou pela habilidade de dar assistências e se tornou o favorito dos fãs. Mas uma lesão no joelho o deixou marcado e ele nunca se tornou a estrela da NBA com que alguns sonhavam. Em Minnesota, Ricky “não mudou a franquia, mas também não foi um fracasso. Ele compensou suas limitações de arremesso com uma defesa de qualidade na bola e aquele altruísmo inerente que chamou tanta atenção em primeiro lugar”. Jogando em Utah, Ricky recuperou os holofotes; mas os contratempos da vida fizeram com que o alegre Ricky, com cara de bebê, desse lugar a um jogador com uma barba espessa que estava entrando no “capítulo mais sério de sua carreira”, explica Golliver.