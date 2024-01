Artur Beterbiev nocauteia Callum Smith e volta a defender títulos: Quem é o próximo campeão?

Artur Beterbiev voltou ao ringue pela primeira vez em mais de um ano na noite de sábado, derrotando Callum Smith por nocaute técnico na sétima rodada. A vitória marca a segunda defesa de seu títulos unificados dos meio-pesados depois de vencer o OMB cinturão em junho de 2022.

Smith sofreu apenas a segunda derrota de sua carreira, com a outra vindo para Canelo Álvarez.

Quem será o próximo de Beterbiev?

Beterbiev saiu dos portões com força, colocando Smith nas cordas no primeiro 30 segundos da luta. Ele então venceu round após round, acertando socos no rosto e no corpo de forma consistente.

A grande quarta rodada do russo-canadense quase viu Smith cair, mas o inglês ficou lá. No sétimo, Beterbiev derrubou Smith duas vezes. Smith nunca havia atingido a tela em sua carreira antes desta noite.

O canto de Smith interveio e encerrou a luta. Foi tudo Beterbiev do início ao fim.

Com certeza a próxima luta do Beterbiev será contra Dmitry Bivol. Bivol detém a chave final para ser indiscutível: o Cinturão meio-pesado da WBA. Bivol vem de mais uma defesa de título, tendo vencido Lyndon Artur por decisão unânime no final de dezembro.

Há rumores de uma luta contra Canelo, mas é uma proposta arriscada para os dois lutadores. Aos 38 anos, agora pode ser sua última chance de tornar-se indiscutível.