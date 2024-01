Artur Beterbiev Record: Quais são as estatísticas do boxeador russo e como elas se comparam às de Smith?

Artur Beterbiev é um boxeador com um soco enorme e quer provar isso neste sábado quando enfrentar Callum Smith em Quebec, Canadá.

A luta vê o russo como grande favorito para defender sua Conselho Mundial de Boxe, Organização Mundial de Boxe e campeonatos meio-pesados ​​​​da Federação Internacional de Boxe, contra um adversário com mais experiência profissional e que não será um adversário fácil como muitos pensam.

Estar invicto no boxe é algo que muitos lutadores valorizam e se preocupam, mas fazer isso com todas as suas vitórias por nocaute e no nível de elite do boxe é difícil, mas Beterbiev fez isso em seus mais de 10 anos como boxeador profissional. Ele agora tem um cartel de 19-0 e em todas as suas lutas venceu por nocaute.

O canadense naturalizado russo, de 38 anos e 1,80 metro, fez sua estreia profissional em 8 de junho de 2013 contra Cristiane Cruz em Montreal, Canadá, onde marcou o primeiro nocaute da carreira em dois rounds. Lá ele iniciou uma carreira de sucesso que o levou a conquistar o título mundial da IBF em novembro de 2017, contra Enrico Koelling e com nocaute no último round.

Ele adicionou o WBC em outubro de 2019 depois de vencer Oleksandr Gvozdyk e a WBO em junho de 2022 contra Joe Smithtítulos que defendeu juntos pela primeira vez em janeiro do ano passado contra Anthony Yarde.

Porém, neste sábado ele terá talvez uma luta mais complicada contra um boxeador mais experiente no profissional.

Callum Smith, um adversário a respeitar

Com um recorde profissional de 29-1 21 por nocaute Callum Smith, 1,91 metros, quer ser campeão mundial em uma segunda divisão diferente, após ter sido campeão no supermédio.

Diferente Beterbiev, Smith estreou mais cedo, no dia 17 de novembro de 2012, e já fez 11 lutas a mais em relação ao adversário de sábado.

Seu percentual de nocaute é de apenas 73%, diferentemente do adversário, que tem 100% de eficácia. Além disso, Smith já perdeu, algo que não aconteceu com o russo.

A única derrota do lutador britânico ocorreu no dia 19 de dezembro de 2020, quando ele colocou em jogo o título dos super-médios da WBA contra Saulo “Canelo” Álvarezonde o mexicano venceu por decisão unânime.

Depois daquela derrota Smith só lutou duas vezes, já na categoria até 175 quilos, e agora busca mais um título em outra categoria, mas enfrentará um dos nocautes mais letais dos últimos anos.