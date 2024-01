Artur Beterbiev x Callum Smith: atualizações ao vivo rodada a rodada

MMA Fighting tem atualizações de Artur Beterbiev x Callum Smith ao vivo, round a round, para a luta pelo título dos meio-pesados ​​de sábado no Videotron Center em Quebec City, Quebec.

O evento principal está previsto para começar por volta das 23h (horário do leste dos EUA) na ESPN e ESPN +. Confira nossa página de resultados de Beterbiev x Smith para descobrir o que aconteceu no card preliminar.

Artur Beterbiev (19-0, 19 KOs) faz a última defesa de seus títulos dos meio-pesados ​​WBC, IBF e WBO em uma tentativa de estabelecer uma luta de unificação de Dmitry Bivol ainda este ano.

Callum Smith (29-1, 21 KOs) busca se tornar campeão mais uma vez depois de se recuperar de uma perda de título para Canelo Alvarez com nocautes de Lenin Castillo e Mathieu Bauderlique.

O confronto será uma luta de 12 rounds na categoria meio-pesado.

Beterbiev e Smith estão no ringue e o evento principal está marcado para começar em breve.

Confira a ação ao vivo de Beterbiev x Smith rodada a rodada abaixo.

Rodada 1: Beterbiev dá um soco enquanto empurra Smith para as cordas. Ele solta as mãos para forçar Smith a entrar no modo defensivo. Smith leva a luta de volta ao centro do ringue e atira de volta com alguns socos à distância. Beterbiev entra com o jab e passa outra mão direita pela guarda de Smith. Smith permaneceu ocupado, mas não teve muito sucesso em acertar algo difícil. O golpe de Beterbiev está certo. Há uma boa mão direita para Smith e depois uma esquerda que faz Beterbiev recuar. Smith com um combo curto para acertar alguns socos no corpo. Contra-esquerda de Beterbiev retarda Smith. Há outro bom direito para Beterbiev. Beterbiev dá alguns socos fortes e finaliza o round com força. Abertura animada de três minutos.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev.

2 ª rodada: Beterbiev deixando a mão direita livre. Smith dá um soco no corpo. Essa direita curta está realmente causando problemas a Smith. Beterbiev controlando a ação com o jab. Smith com um amplo 1-2. Beterbiev quebra Smith com direito ao corpo. Smith caminha com Beterbiev, mas permanece cauteloso com Beterbiev encurralado. Beterbiev circula e marca com um soco. Rasgue para o corpo de Beterbiev. Smith trabalha para se livrar dos problemas. Beterbiev marca com um soco. Smith acerta um gancho de esquerda e circula. Smith fecha a rodada com boa combinação.

MMA Fighting marca o round 10-9, Beterbiev. No geral, 20-18 Beterbiev.

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

Rodada 11:

Rodada 12: