Artur Beterbiev x Canelo Alvarez: Canelo Alvarez será o próximo adversário do boxeador russo?

Ón sábado à noite, russo-canadense Artur Beterbiev tentará manter seus títulos de campeão mundial dos meio-pesados ​​quando enfrentar a Grã-Bretanha Callum Smith em Quebec, Canadá.

Beterbiev busca não apenas manter seu recorde de invencibilidade de 19 a 0 e recorde perfeito de vitórias por nocaute, mas também quer abrir a porta para um possível confronto de unificação contra a Rússia Dmitry Bivol.

No entanto, um adversário diferente poderia ficar no seu caminho.

Beterbiev com os olhos postos exclusivamente em Bivol

Embora todos os especialistas digam que O próximo adversário de Beterbiev deve ser Bivolo futuro pode mudar.

mexicano Saul Canelo Álvarez está em busca de uma partida, e embora os especialistas afirmem que o próximo adversário do mexicano teria que ser David BenavidezCanelo ainda mantém todas as suas opções em aberto, o que significa que existe a possibilidade de ver Beterbiev e Canelo juntos no ringue.

“Honestamente, meu único interesse é enfrentar Búfalo”, confessou o canadense, que detém os cinturões do campeonato mundial meio-pesado WBC, WBO e IBF, enquanto Bivol detém o título WBA na mesma categoria.

Canelo e a vontade de revanche

Alvarez enfrentou Bivol e provou que não está pronto para os 175 libras ao perder por decisão unânime, e especialistas apontam que o lutador mexicano está longe do nível e potência de Bivol e Beterbiev.

Porém, o mexicano não se intimida e considera uma nova oportunidade de subir de categoria e buscar mais um novo título de campeão mundial.

Diz-se até que Álvarez quer evitar a todo custo uma briga entre os dois atuais campeões dos semi-plumas em setembro deste ano. Em vez disso, ele quer ser o único a enfrentar Búfaloembora não feche a porta ao enfrentamento do poder de Beterbiev.

No final, o que Canelo quer é uma revanche pessoal e buscar, mais uma vez, o cinturão mundial dos meio-pesados.