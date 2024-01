As 5 moedas que mais devem se valorizar no ano de 2024

Pessoas que costumam colecionar ou vender moedas raras sabem que o mundo da numismática costuma ser dinâmico. Peças podem mudar de valor e ganhar valorização com o passar dos anos. Por isso, é muito importante prestar atenção nas nuances para não perder dinheiro e fazer as apostas certas.

Com a chegada do ano novo, é natural que muitas pessoas estejam em dúvida sobre as moedas que deverão se valorizar mais. De fato, não existe uma bola de cristal que possa garantir quais são estas peças. Mas alguns especialistas podem fazer estas projeções.

Neste artigo específico, vamos listar as principais apostas dos colecionadores sobre as moedas, ou os tipos gerais de moedas, que devem ganhar mais valor no decorrer do ano de 2024. Veja abaixo.

1. Patacão de 960 réis

Para o ano de 2024, a expectativa é de que os patacões de 960 réis ganhem valor. Estas são peças que não estão mais em circulação, mas que está sendo bastante procurada por colecionadores. Abaixo, você pode conferir algumas de suas principais características:

Plano Monetário: Primeiro Padrão Réis (1853-1867);

Período: Reino Unido – D. João VI;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 40(mm);

Peso: 26,89(gr);

Metal: Prata;

Teor da Prata: 0.896;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Medalha;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Coroa de Flores ao redor da Coroa;

Desenho do Reverso: Brasão de Armas sobre Globo Terrestre.

2. Moedas de cobre

Outra grande aposta para o ano de 2024 são as moedas de cobre do período do império colonial. São peças que obviamente não estão mais em circulação, mas podem ser encontradas em vários lugares antigos, como os cofrinhos dos seus avós, por exemplo.

Uma curiosidade sobre as moedas de cobre é que elas estão sendo cada vez mais procuradas por estrangeiros. Pessoas de outros países estão cada vez mais interessadas em comprar peças brasileiras, e a aposta é que este interesse se torne ainda mais comum em 2024.



3. Moedas de 960 réis de 1817

Outra moeda que deve passar por uma grande valorização neste ano é a peça de 960 réis do ano de 1817. Trata-se de um exemplar antigo, que não está mais em circulação. Abaixo, você pode conferir as principais características da peça, considerando as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Plano Monetário: Primeiro Padrão Réis;

Período: Colônia e Reino Unido – D. João Príncipe Regente;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 40(mm);

Peso: 26,89(gr);

Metal: Prata;

Teor da Prata: 0.917;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Medalha;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Brasão de Armas de Portugal com coroa acima dividindo a data. Valor de face, à direita 3 flores de 4 pétalas;

Desenho do Reverso: Globo com faixa com a letra monetária da Casa da Moeda.

4. Grau de conservação

Para 2024, também há uma quarta aposta: focar nas moedas com alto grau de conservação. Elas já valem mais atualmente, e nos próximos meses, elas poderão contar com uma valorização ainda maior. Foque em peças Flor de Cunho, ao invés de Soberba ou MBC.

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

5. 1 real de 1998

Por fim, vale ainda uma última aposta: a moeda de 1 real de 1998. Esta é a peça que faz uma homenagem aos Direitos Humanos. Hoje em dia, ela já é considerada famosa, mas deve se tornar ainda mais rara no decorrer deste ano.