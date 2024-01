As 5 principais maneiras de consertar este disco Blu-Ray precisa de uma biblioteca para decodificação AACS

Reprodutores de mídia como o VLC Media Player estão disponíveis na maioria das plataformas, incluindo Windows e Linux. Com sua alta capacidade de reproduzir uma ampla variedade de formatos de vídeo, é um dos reprodutores mais capazes do mercado. No entanto, alguns usuários encontraram a seguinte mensagem de erro: “Este disco Blu-ray precisa de uma biblioteca para decodificação AACS e seu sistema não a possui” ao tentar reproduzir um disco Blu-ray. De acordo com minha pesquisa, a maioria dos usuários do VLC que enfrentaram esse problema resolveram o problema adicionando os arquivos da biblioteca exigidos pelo AACS.

O que é decodificação AACS?

Para proteger o conteúdo do disco Blu-ray, existe um sistema de gerenciamento de direitos digitais (DRM) denominado Advanced Access Content System (AACS). Com o AACS, a propriedade intelectual dos criadores de conteúdo fica protegida contra duplicação e distribuição não autorizada. A reprodução de Blu-ray é inimaginável sem o AACS, um componente que permite que apenas usuários legítimos acessem o conteúdo do disco.

Causas comuns do erro de decodificação AACS

Software reprodutor de Blu-ray desatualizado Biblioteca AACS ausente ou desatualizada Unidade Blu-ray não suportada Incompatibilidade de código de região Problemas de compatibilidade do sistema operacional

Correção: este disco Blu-ray precisa de uma biblioteca para decodificação AACS do Windows

Então, aqui estão algumas correções que certamente ajudarão você a solucionar a mensagem de erro de que este disco Blu-ray precisa de uma biblioteca para decodificação AACS e seu sistema não a possui:

É comum que ocorram erros de decodificação do VLC quando você usa uma versão desatualizada do player. Para começar, certifique-se de atualizá-lo para a versão mais recente. O próprio player VLC tem uma opção de atualização na tela inicial. O procedimento não poderia ser mais simples. Para atualizar o VLC, siga estas etapas:

Abra o reprodutor VLC.

Ajuda > Verificar atualizações na barra superior. Para verificar se há atualizações, clique emna barra superior.

Você pode instalar as atualizações se elas estiverem disponíveis. Depois disso, sair do VLC e relançar verifique se este disco Blu-ray requer uma biblioteca para decodificação AAC, que seu sistema não possui.

Correção 2: Remova a proteção AACS usando Leawo Blu-ray Ripper

Você pode remover a proteção AACS com Leawo Blu-ray Ripper usando estas etapas se, mesmo após atualizar o reprodutor de mídia VLC, a mensagem de erro aparecer: Este disco blu-ray precisa de uma biblioteca para decodificação AACS.

Baixe e instale o software do site dedicado do Leawo Blu-ray Ripper. Lançar Leavevo Prof. e clique Estripador de Blu-ray. No Converter aba, clique Adicionar UHD/Blu-ray/DVD e depois clique Adicionar do CD-ROM. Na próxima etapa, você selecionará o Formato de saída. Finalmente, depois de selecionar a pasta de saída, clique em Converter.

Correção 3: adicione arquivos de biblioteca ao AACS.

Para corrigir isso, o disco Blu-ray precisa de uma biblioteca para decodificação AACS e seu sistema não apresenta uma mensagem de erro; você deve adicionar arquivos de biblioteca ao AACS usando as etapas mencionadas abaixo:

Visite a vlc-bluray.whoknowsmy.name local na rede Internet. Se não houver certificado SSL no site, você verá um aviso. Se desejar continuar, clique no botão Continuar link. Banco de dados de chaves página, clique Obtenha o arquivo. Nopágina, clique KeyDB.cfg. Clique no link para esse arquivo sob o Biblioteca Dinâmica AACS seção. Isso irá baixar. Clique no link para esse arquivo sob oseção. Depois de baixar, cópia de KeyDB.cfg. Então aperte Janelas + R para abrir Executar e digite %dados do aplicativo%. Pastas de roaming menu superior, clique em Nova pastae nomeie-o Contas. Nomenu superior, clique eme nomeie-o KeyDB.cfg arquivo que você copiou anteriormente para ele. Depois que a pasta for criada, abra-a e cole oarquivo que você copiou anteriormente para ele. Depois disso, copie o arquivo libaacs.dll da pasta de downloads para a área de transferência. Janelas + Eabrir Explorador de arquivos e navegue até C:\Arquivos de Programas\VideoLAN\VLC C:\Arquivos de Programas(x86)\VideoLAN\VLC Usandoabrire navegue até C Dentro da pasta VLC, cole libaacs.dll.

Depois, verifique se o erro de decodificação AACS ainda aparece no VLC. Se todos os arquivos da biblioteca necessários tiverem sido copiados para a pasta correta, o disco Blu-ray deverá poder ser reproduzido através do VLC Media Player.

Correção 4: verifique os códigos de região

É importante verificar o código de região do seu reprodutor Blu-ray e do seu disco Blu-ray.

As configurações do código de região do seu player precisam ser ajustadas ou você precisa obter um disco com um código de região que corresponda ao seu player.

Como corrigir a mensagem de erro Este disco Blu-ray precisa de uma biblioteca para decodificação AACS Mac

Caso você tenha um Macbook e para obter este disco Blu-ray precise de uma biblioteca para decodificação AACS e seu sistema não apresente mensagem de erro durante a reprodução de um vídeo, você deve realizar os passos mencionados abaixo:

Visite a vlc-bluray.whoknowsmy.name local na rede Internet. Se não houver certificado SSL no site, você verá um aviso. Se desejar continuar, clique no link Continuar. Banco de dados de chaves página, clique Obtenha o arquivo. Nopágina, clique Isso irá baixar KeyDB.cfg. Para salvar seus arquivos baixados, inicie a pasta Download pressionando Comando + Opção + L. Copie o Arquivo Keydb.cfg de lá. De Menu Go do Findernavegue até a pasta. Na pasta Preferências, navegue até o seguinte caminho ou crie um arquivo chamado aacs. ~ representa o diretório inicial do seu Mac. ~/Biblioteca/Preferências/aacs/ Localize o arquivo libaacs.dylib na pasta onde os arquivos baixados foram salvos. Copie o arquivo para /usr/local/lib/ ou crie o diretório se ele não existir.

Como reproduzir Blu-rays usando VLC?

Os Blu-rays não podem ser reproduzidos usando o VLC por padrão porque não é compatível. No entanto, se você já baixou as bibliotecas necessárias, poderá reproduzir discos Blu-ray seguindo estas etapas:

Você precisará inserir o disco Blu-ray em seu reprodutor Blu-ray. Em seguida, inicie o VLC e selecione Mídia > Abrir disco. Escolher Blu-ray e habilitar Sem menus de disco. Na seção Dispositivo de disco, selecione seu disco e pressione Jogar .

Deve ser possível reproduzir um disco Blu-ray sem erros após copiar os arquivos da biblioteca para a pasta correta no VLC Media Player.

O Media Player também travará se não encontrar os arquivos de biblioteca necessários para reproduzir o conteúdo deste disco Blu-ray. O erro de decodificação AACS ocorrerá se os arquivos de biblioteca necessários não puderem ser encontrados e agora você sabe como corrigi-lo.

