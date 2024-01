As 6 principais maneiras de ler artigos por trás do Paywall sem assinatura 2024

Pode não ser fácil encontrar materiais de pesquisa ou informações sobre notícias importantes por trás de acessos pagos, seja você um estudante ou um leitor curioso. Esses artigos protegidos por acesso pago exigem uma assinatura para visualização ou leitura adicional. Normalmente você precisa fazer compras no aplicativo para acessar notícias e conteúdo exclusivo. Os artigos do acesso pago exigem que você pague por eles, mas há uma maneira de contornar isso e ler artigos atrás do acesso pago gratuitamente.

Como funcionam os acessos pagos?

Freqüentemente, há um determinado número de artigos gratuitos que os usuários podem ler antes de serem obrigados a pagar por mais. Para continuar acessando o Conteúdo do site depois de atingir o limite, você deve se inscrever. É comumente conhecido como acesso pago medido.

Existem também alguns sites que impõem um acesso pago rígido, onde até mesmo um artigo custará dinheiro. Apesar das suas vantagens, os acessos pagos também podem limitar o acesso à informação para aqueles que não podem pagar ou não querem pagar por ela.

Para quem consome Conteúdo apenas ocasionalmente, assinar diversas publicações e plataformas pode sair caro. Os websites e os editores continuam a enfrentar o desafio de equilibrar a geração de receitas com a manutenção do fluxo livre de informações.

Maneiras de ler artigos por trás do Paywall sem assinatura 2024

Aqui estão alguns métodos pelos quais você pode ler facilmente artigos atrás de um acesso pago sem uma assinatura:

#1. Abra o artigo no modo de navegação anônima

A maneira mais fácil de ler artigos protegidos por acesso pago que você pode encontrar online é usar este método. No entanto, só funciona para sites que permitem aos usuários ler alguns artigos antes de solicitar uma assinatura.

Quando você abre um site no modo de navegação anônima, nenhum cookie é armazenado no seu computador. É impossível para o site saber se você excedeu o limite de artigos gratuitos sem cookies.

Para ignorar o acesso pago, clique com o botão direito em um link e escolha ‘Abrir link em uma janela anônima’. Para acessar o artigo, pressione a tecla Ctrl+Shift+N para abrir uma janela anônima no seu Chrome e cole o link.

Em alguns sites com acesso pago, os leitores do Facebook não precisam de uma conta no Facebook para ler artigos. Você pode ler o artigo acessando a barra de endereço do seu navegador e clicando nele.

Agora você precisará colar https://facebook.com/l.php? você = Adicione isso antes do URL do artigo com acesso pago e abra-o. Assim que a página de redirecionamento do Facebook aparecer, clique em Seguir link para abrir o site. Agora você pode ler o artigo pago gratuitamente.



#3. Use ChatGPT para contornar paywalls

Um chatbot que utiliza inteligência artificial é chamado ChatGPT, e você já deve ter ouvido falar dele. Atualmente existe uma versão ChatGPT-4 do LLM da OpenAI disponível. No entanto, você talvez não saiba que o ChatGPT pode ler artigos atrás de acesso pago.

Assinantes do ChatGPT Pro e usuários do plugin WebRequests são necessários para que isso funcione. A fim de leia artigos atrás de um acesso pago, use o seguinte prompt após instalar o plugin ChatGPT:

Busque e imprima o artigo inteiro [link to article]

#4. Edite alguns dos elementos da página

Em alguns casos, você poderá ler artigos atrás de um acesso pago editando elementos usando seu navegador, se souber um pouco de HTML e CSS. Seu objetivo é remover os banners que escondem o conteúdo por trás das assinaturas. Isso é semelhante a revelar a vista do lado de fora da janela quando você abre as cortinas.

Alguns sites funcionam com ele, mas outros exigem que você faça login com uma conta paga para ver o artigo. Para ver se funciona, tente uma vez:

Sempre que você estiver em um site, clique com o botão direito no banner abaixo da última frase visível e selecione Inspecionar Elemento. No console, você pode alterar ou ocultar os elementos ofensivos. Em geral, esse elemento é rotulado como display, paywall ou subscribe, mas o nome exato varia de site para site. No Reddit, você pode encontrar um GIF que demonstra como fazer isso.

#5. Redefinir cookies do site

É possível redefinir os cookies do seu navegador para um site específico se você não quiser ler artigos atrás de um acesso pago no modo de navegação anônima. Os sites não poderão mais rastrear o número de artigos que você possui limpando o cache e os cookies. No entanto, este método certamente funcionará tanto em desktops quanto em smartphones.

Redefinir cookies na área de trabalho:

Inicialmente, no canto superior direito do Chrome, clique no menu de três pontos.

Para limpar os dados de navegação, clique em “ Mais ferramentas ”E selecione“ Limpar dados de navegação .”

Sob “ Privacidade e segurança ,” Clique em “ Dados e permissões ” > “ Cookies e outros dados do site ” > “ Limpar todos os dados .”

Tempo todo .” Escolha um período de tempo ou selecione “.”

Pode ser necessário marcar a caixa “Cookies e outros dados do site.” Clique em “Apagar os dados” ou “Limpar dados de navegação.”

Redefinir cookies no iPhone e iPad:

Vá para o canto inferior direito do Chrome e clique no botão três pontos cardápio.

Selecione “ Configurações ” > “ Privacidade ” > “ Limpar dados de navegação .”

Escolha um período de tempo ou “ Tempo todo .”

Depois disso, marque a caixa “ Cookies e dados do site .”

Clique em “Limpar dados de navegação”E confirme com“Ok, entendi.”

Redefinir cookies no Android:

Inicialmente, no canto superior direito do Chrome, clique no botão três pontos cardápio.

História ”E selecione“ Limpar dados de navegação .”

Clique em “”E selecione“.”

Se você escolher “ Tempo todo ”, você poderá selecionar um determinado período de tempo.

Cookies e dados do site ” está checado. Depois, certifique-se de “” está checado.

Clique em “Apagar os dados”E confirme.

#6. Desative o JavaScript no seu navegador

É a linguagem de programação mais popular para criação de sites. Às vezes, o JavaScript é usado para ocultar conteúdo atrás de acessos pagos em sites. Para ler o Conteúdo gratuitamente, desative o JavaScript no site.

Além disso, você pode forçar a interrupção do carregamento da página antes que o acesso pago seja carregado para evitar o carregamento do JavaScript. Existem muitos editores que incorporam paywalls em suas páginas principais, então esse truque pode não funcionar para todos os sites.

Se você desabilitar o JavaScript no site, poderá ter problemas. Em qualquer navegador, você pode desativar o JavaScript seguindo estas etapas, pois isso certamente o ajudará a ler artigos atrás de um acesso pago:

Inicialmente, vá para o Configurações menu no Google Chrome. No Privacidade e segurança página, clique Configurações do site. Em seguida, role para baixo e clique Contente. desligado. Para desativar o JavaScript, alterne-o

