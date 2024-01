As críticas de Taylor Swift desencadeiam Stephen A. Smith: “Deixe-a viver sua vida!”

Edesde então Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce comecei a namorar uma estrela pop Taylor Swift, a NFL parece ter dado a Swift muita atenção e tempo na TV. Sempre que ela assiste a um jogo do Chiefs, ela aparece com destaque em várias redes de TV e plataformas de mídia social. No entanto, este novo destaque sobre Swift gerou alguma controvérsia no mundo do futebol.

Ex-técnico vencedor do Super Bowl Tony Dungy expressou recentemente suas preocupações sobre o foco da NFL em Swift, sugerindo que isso prejudica a integridade do esporte. Ele afirmou: “Isso é o que está desencantando as pessoas com os esportes agora. Há tanta coisa externa chegando. Valor de entretenimento e coisas diferentes. Tirando o que realmente acontece em campo.”

Em resposta a Dungycomentários de, apresentador e analista de rádio esportiva Stephen A. Smith discordou da noção de que a presença de Swift é prejudicial para a NFL. Ele defendeu Swift apaixonadamente, dizendo: “Está ficando ridículo como ela está sendo criticada por alguns, insultada por outros, culpada por muitos, as pessoas crescem… Do que estamos falando? Deixe-a viver sua vida.”

A defesa de Swift por Smith está enraizada na crença de que ela não deve ser responsabilizada por qualquer desinteresse percebido na ação da NFL. Ele destacou os altos índices de audiência na TV e os números de audiência associados aos jogos da NFL, sugerindo que a presença de Swift não teve um impacto negativo no esporte.

O desempenho de Kelce tem diminuído

Em meio à discussão sobre Rápido, também há opiniões sobre o desempenho de Travis Kelce em campo. Apesar das distrações, alguns acreditam que Kelce teve uma temporada ruim na NFL. No entanto, uma análise mais detalhada de suas estatísticas conta uma história diferente.

Embora não tenha alcançado 1.000 jardas pela primeira vez em oito temporadas, Kelce ainda teve um ano sólido. Em 15 jogos, ele registrou 93 recepções para 984 jardas e cinco touchdowns. Além disso, seu desempenho na rodada wild card dos playoffs demonstrou seu valor para os Chiefs.

O reconhecimento de Kelce como Pro Bowler de 2023 solidifica ainda mais seu status como um dos melhores tight ends da NFL. Apesar de não ter alcançado o status de All-Pro ou de ter números recordes nesta temporada, as contribuições de Kelce em campo não podem ser esquecidas.

Em conclusão, a atenção em torno Taylor Swiftpresença em Chefes jogos gerou debate na comunidade do futebol. Enquanto alguns expressam preocupações sobre seu impacto no esporte, outros defendem Swift e enfatizam a contínua habilidade de Kelce em campo. À medida que a discussão continua, permanece evidente que tanto Swift quanto Kelce desempenham papéis significativos na formação da narrativa em torno da NFL.