As especulações aumentam enquanto os Chiefs temem a aposentadoria de Andy Reid, apesar das negações

Ón Quinta-feirajornalista esportivo veterano Mike Florio gerou especulações sobre a possível aposentadoria de Andy Reid, o conceituado técnico do Kansas City Chiefs.

Apesar do 65 anos treinador descartando qualquer ideia de pendurar sua prancheta, Florio sugere que a organização Chiefs tem Reid’s partida potencial “no radar deles.”

Florio: Chiefs têm a aposentadoria de Reid no radar

Reidum treinador veterano com uma carreira ilustre que vai do Green Bay Packers ao Philadelphia Eagles e, desde 2013o Chefes de Kansas Citytem sido uma força motriz na NFL.

Suas realizações incluem um Super Bowl vencer com o Empacotadorescinco Jogos do campeonato NFC com o Águiase dois Super Bowl títulos com o Chefes.

Enquanto Reid negou consistentemente rumores de aposentadoria, Florio acredita que pode haver mais nessa história. Ele observa que a incerteza em torno Reid’s futuro poderá impactar o NFL mercado de coaching, com o Chefes trabalho se tornando a posição cobiçada por candidatos em potencial.

Florio expressou seu ponto de vista, afirmando, “O que estou observando é: quando a temporada dos Chiefs terminar, Andy Reid vai se aposentar? Ele disse que não está pensando nisso, e o espertinho diria que não há nada em que pensar se ele disse que está não vou fazer isso.”

Florio continuou dizendo: “Acho que há motivos para acreditar. Os Chiefs têm a possibilidade em sua tela de radar; descobriremos quando a temporada terminar. Você sabe, muitas vezes o cara fica de boca fechada até que tudo esteja dito e feito. Ele não ‘ Ele não quer ser a história. Ele não quer ser o ponto focal. Ele não quer que isso seja o problema.”

O espectro de Reid’s a aposentadoria potencial adiciona uma camada de complexidade ao Chefes jornada dos playoffs.

Enquanto a equipe se prepara para o confronto contra o Buffalo Bills, as apostas estão mais altas do que nunca.

O Contasque derrotou o Chefes no início da temporada, representam um desafio formidável às suas esperanças de se tornarem consecutivas Super Bowl campeões.

Reidcarinhosamente apelidado ‘Grande Vermelho,’ continua imensamente popular em Cidade de Kansas.

Quando questionado sobre a aposentadoria, ele respondeu com um foco característico no presente, dizendo: “Nem pensei nisso. Estou pensando em uma coisa (no próximo jogo).”

O momento desses rumores não poderia ser mais intrigante, considerando o Chefes estão enfrentando as contas em Búfalo pela primeira vez na pós-temporada.

Uma derrota neste jogo crítico pode reacender discussões sobre Reid’s status em Cidade de Kansas.