As famílias de Taylor Swift e Travis Kelce nunca os viram mais felizes do que agora

Taylor Swift e Travis Kelceas famílias de ambos concordam com seu relacionamento porque nunca os viram tão felizes como agora, de acordo com Entretenimento hoje à noite.

O feliz casal namora desde julho de 2023 e continua passando o máximo de tempo possível um com o outro, o que logo chegará ao fim, ainda que brevemente, quando ela viajar para a Ásia por causa dela “Turnê Eras.” Por enquanto, Swift e Kelce vão aproveitar cada minuto juntos.

“Eles adoram estar juntos, não importa o que estejam fazendo e apreciam as pequenas coisas da vida”, disse uma fonte. ET. “Eles tentam levar uma vida o mais normal possível como casal e estão aproveitando a recuperação e o crescimento de seu relacionamento. Eles acreditam que o tempo é tudo e que este é o seu momento.

“Suas famílias estão a bordo e todos do lado de Travis amam Taylor e vice-versa. É uma dinâmica de apoio geral. Seus entes queridos nunca viram nenhum deles tão feliz e esperam e acreditam que isso continuará.”

Travis Kelce comparecerá ao Globo de Ouro?

Kelce e Swift estarão em Los Angeles neste fim de semana, mas é improvável que um deles compareça ao evento do outro.

Swift é indicado para um Globo de Ouro graças ao seu filme concerto O passeio das Erasenquanto Kelce e o Chefes de Kansas City estão prontos para encerrar sua temporada regular fora de casa contra o Carregadores de Los Angeles.

“Não se espera que Travis compareça ao Globo de Ouro devido ao jogo Kansas City Chiefs x LA Chargers no domingo”, ET relatado.