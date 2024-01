As maiores estrelas de Hollywood parecem prontas para comemorar nas festas pós-Emmy

O Emmy veio e foi esta semana, mas todas as estrelas ainda estavam ansiosas para se divertir depois do fato… então eles chegaram à cidade em massa e fizeram exatamente isso, com provas nas fotos.

Quase todas as grandes estrelas de TV que estiveram no show de premiação de segunda-feira foram para uma festa depois que a cortina caiu – e entre três festas diferentes que estavam acontecendo … certamente não faltou raiva. , com diferentes opções em cima da mesa.

Para começar, você teve a reunião da Netflix… que foi um quem é quem entre os A-listers. Apenas um punhado de celebridades que mostraram cara para isso – Dave Chappelle, Pedro Pascal, Natasha Lyonne, Colman Domingo, Steven Yeun, Katherine Heigl, Niecy Nash, Evan Peters, Jenna Ortega, Trevor Noah, Giancarlo Esposito … e muito mais.

Não muito longe estava a grande festa da Apple TV… e aquela também estava repleta de estrelas. Os grandes nomes que passaram por… Zach Braff, Paulo Walter Hauser, Harrison Ford, Kurt Russel, Jason Segel, Hannah Waddingham, Jason Sudeikis, Calista Flockhart … e outros.

Uma outra festa que recebeu muita gente foi a Gala do Governador… e lá também as estrelas se reuniram. Alguns dos rostos famosos notáveis ​​​​em seu meio – Ayo Edebiri, Quinta Brunson, Donald Glover, Joel McHale, Ken Jeong, Antonio Anderson, Kieran Culkin, Jeremy Allen Branco, Rob McElhenney, Kaitlin Olson … e vários mais.

Como dissemos… é a maior noite da TV no ramo, e as pessoas fizeram questão de deixar suas bandeiras plantadas por toda Los Angeles. Estamos no auge da temporada de premiações agora – e é hora de brilhar.