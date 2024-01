As travessuras sem camisa de Jason Kelce no jogo dos Chiefs recebem um high-five de Taylor Swift

Taylor Swift se viu no meio de um momento inesperado e divertido na noite de domingo Chefes de Kansas City‘jogo, quando Filadélfia Eagles estrela Jason Kelce decidiu tirar a camisa e se juntar ao Notas de búfalo fãs na multidão abaixo. Apesar das temperaturas congelantes, as travessuras sem camisa de Kelce chamaram a atenção da estrela pop, que foi vista dando-lhe mais cinco enquanto caminhava pela suíte VIP sem camisa.

“Oh meu Deus!” parecia ser a exclamação de Swift ao testemunhar o movimento ousado de Kelce, conforme capturado em um vídeo postado online. A reação dela foi uma mistura de surpresa e diversão com a exibição espontânea da estrela da NFL. No entanto, a esposa de Kelce, Kylie Kelce, não ficou tão entusiasmada com o ato improvisado do marido. Ela foi vista aparentemente gritando com Jason enquanto ele se dirigia para a frente da caixa, tentando controlar seu comportamento selvagem.

As reações contrastantes de Swift e Kylie à celebração sem camisa de Kelce foram destacadas por um usuário de mídia social que legendou um vídeo de comparação com: “Taylor o exaltando enquanto Kylie diz a ele que não, está me enviando”. Apesar dos esforços de Kylie para impedir a comemoração sem camisa, ela conseguiu colocá-lo de volta no camarote depois que ele se misturou à multidão.

Kelce, vestindo apenas um gorro e calça de moletom, continuou a interagir com os jovens fãs fora da suíte. Em um momento comovente, ele pegou uma fã de 8 anos Ela Piazza e a trouxe para a beira da suíte. O vídeo capturou Swift sorrindo e acenando para a jovem fã antes de Jason colocá-la de volta no chão. Ella descreveu a experiência como “incrível” durante uma entrevista no “Today”, e sua mãe expressou gratidão a Jason por criar uma memória tão especial para sua filha.

Jason Kelce roubou a noite

Refletindo sobre o encontro, Jéssica Piazza mencionou que Jason foi “muito gentil” com sua filha e todos os outros fãs. Ela expressou sua gratidão por Jason ter dado a sua filha a chance de ver Taylor, reconhecendo a bravura e determinação de Ella em estender a mão para a estrela pop.

A interação emocionante entre Jason, Taylor Swift, e os jovens torcedores presentes no jogo demonstraram uma mistura de espontaneidade, alegria e gentileza. Apesar das reações contrastantes dos envolvidos, ficou evidente que todos os presentes se divertiram muito, criando memórias duradouras para os jovens fãs e suas famílias.