Assassino do Alabama executado com gás nitrogênio, esposa assiste horrorizada

Assassino condenado Kenneth Eugene Smith foi executado na quinta-feira pelo estado do Alabama usando um novo procedimento mortal, enquanto sua esposa e pastor observavam com absoluto horror sua reação terrivelmente dolorosa.

Smith foi conduzido para dentro da câmara de execução no Centro Correcional William C. Holman em Atmore, onde os funcionários da prisão o prenderam e colocaram uma máscara de gás em seu rosto para sufocá-lo com hipóxia de nitrogênio. Ele se tornou o primeiro preso a ser condenado à morte usando esse método.

Antes do início da execução, às 20h07 CST, Smith fez um sinal de coração com a mão esquerda para sua família que estava presente antes de dizer suas palavras finais através de sua máscara: “Esta noite, o Alabama faz com que a humanidade dê um passo para trás… eu’ estou saindo com amor, paz e luz.”