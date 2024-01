Assessores de Trump prometem travar ‘guerra santa’ Taylor Swift em meio a negociações de endosso

Donald Trump e seus assessores mais próximos estão aparentemente se preparando para lutar contra Taylor Swift e quaisquer democratas que ela possa acabar apoiando – isto de acordo com um novo relatório.

Pedra rolando divulgou alguns supostos detalhes dos bastidores sobre o que está sendo discutido ultimamente no mundo Trump – especialmente no que se refere ao T-Swift e à (provável) possibilidade de que ela jogue o peso dela atrás Joe Biden à medida que nos aproximamos das eleições de 24.

Pelo que estão ouvindo… DT e companhia. estão reclamando da perspectiva de Taylor usar sua enorme influência para apoiar a chapa de Biden – tanto que, na verdade, a RS relata que alguns no campo de Trump estão declarando uma “guerra santa” contra ela… seja lá o que isso signifique .

O meio de comunicação diz que o tópico Taylor surgiu bastante na órbita de Trump nos últimos meses – especialmente porque ela se tornou cada vez mais popular devido a sua gravata da NFL ultimamente. Quanto mais ela subiu no zeitgeist, mais Trump e companhia. teriam ficado furiosos de raiva.

RS chega ao ponto de afirmar que Trump disse recentemente a confidentes que era “mais popular” do que Taylor e que também tinha uma base de fãs mais leais do que ela. O meio de comunicação continua dizendo que Trump estava dizendo às pessoas que ele “obviamente” deveria ter sido Personalidade do Ano da TIME.