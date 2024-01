Assista Conor McGregor lutar contra Jake Gyllenhaal no primeiro trailer de ‘Road House’

Conor McGregor enfrenta Jake Gyllenhaal em seu primeiro papel importante no cinema.

No primeiro trailer do próximo Casa da estrada No remake, o astro do UFC tem destaque ao enfrentar o protagonista do filme, “Dalton”, interpretado por Gyllenhaal.

Assista McGregor em ação no trailer oficial, lançado quinta-feira:

Casa da estrada, um remake do filme de ação de sucesso de 1989, estrelado por Patrick Swayze, estrela o indicado ao Oscar Gyllenhaal como um ex-lutador do UFC que passou por tempos difíceis. Ele acaba como segurança em Florida Keys, o que o coloca em conflito direto com um vilão magnata do setor imobiliário e um pesado interpretado por McGregor quando seu local de trabalho corre o risco de ser substituído por um resort.

O UFC e McGregor têm pressionado muito o filme, com o UFC permitindo que o diretor Doug Liman filmasse cenas durante o UFC 285, e McGregor promovendo seu papel nas redes sociais.

Casa da estrada estreia em 21 de março no Amazon Prime.