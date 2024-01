Assista Sean Strickland e Dricus du Plessis se enfrentando após a coletiva de imprensa do UFC 297

Sean Strickland e Dricus du Plessis se enfrentaram após uma estridente coletiva de imprensa do UFC 297 em Toronto, na qual um torcedor subiu ao palco para um aperto de mão com Strickland.

Strickland não manteve contato visual com du Plessis após prometer uma luta “até a morte” com o desafiante sul-africano. Mas em nenhum momento houve preocupação com a violência depois que os comentários anteriores de du Plessis provocaram uma ameaça de facada por parte de Strickland.

O UFC 297 acontece no sábado na Scotiabank Arena, em Toronto, e vai ao ar ao vivo no ESPN+ pay-per-view. A co-luta principal traz a luta pelo título peso galo feminino entre Raquel Pennington e Mayra Bueno Silva na luta pelo cinturão vago.

Pennington e Bueno Silva entraram em uma luta verbal, com Silva chamando Pennington de lutador chato e Pennington revidando.

Com todos os fogos de artifício verbais – principalmente de Strickland – o público engoliu tudo, abafando as perguntas da mídia enquanto gritavam sua aprovação. Um fã se empolgou muito e se apresentou ao campeão dos médios no palco.