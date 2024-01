Aston Martin contrata um dos arquitetos dos pit stops da Red Bull

Aston Martin continua a reforçar a sua F1 equipe adicionando novos funcionários de equipes rivais.

Desta vez é Andor Hegedus, da Red Bullque chegará como novo designer de projeto sênior. O engenheiro húngaro anunciou através da plataforma LinkedIn que se juntou à Aston Martin a partir da temporada de 2024.

Hegedus chegou à F1 em 2011 com o já extinto Marússiae foi então contratado por Red Bullcomo chefe do chamado Pit Gear, onde suas tarefas incluíam “planejar, gerenciar e projetar equipamentos de pit stop e projetos de organização de pit”, isso está anotado em seu currículo.

Deve ser lembrado que Red Bull sempre ganhou o prêmio DHL, a equipe mais rápida em ‘pit stop’ desde a sua criação em 2018, área em que Aston Martin também quer se colocar entre os melhores.

Red Bull teve o pit stop mais rápido da história, com Max Verstappenem que precisaram de apenas 1,82 segundos no Grande Prêmio do Brasil 2019. Apenas McLaren conseguiu vencê-los, por 0,002 segundos, no Catar em outubro passado.

No entanto, Red Bull ainda conseguiu voltar a vencer a classificação geral, pelo sexto ano consecutivo, graças à sua consistência ao longo da temporada.

Reunião com Fallows

A campanha de 2023 foi O último de Hegedus com a Red Bullantes de chegar Aston Martin para assumir um papel semelhante dentro do grupo de Silverstone. “Estaremos vestindo verde no próximo capítulo. Estou muito feliz por iniciar uma nova fase como designer sênior de projetos na Aston Martin. Muito obrigado pelo apoio e pelas mensagens.” Hegedus disse no LinkedIn.

Hegedus seguiu os passos de Dan Fallowsque deixou o cargo de Chefe de Aerodinâmica da Red Bull para assumir o cargo de diretor técnico da Aston Martin em 2022. A equipe deu um salto óbvio de qualidade no ano passado com um carro muito competitivo em todos os níveis e oito pódios com Fernando Alonso.