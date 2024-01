‘Até breve’: treinador de Alex Pereira e outros profissionais reagem ao nocaute violento de Magomed Ankalaev no UFC Vegas 84

Magomed Ankalaev pode ter sua segunda oportunidade pelo título dos meio-pesados ​​do UFC após finalizar brutalmente Johnny Walker na luta principal do UFC Vegas 84.

A revanche dos meio-pesados ​​​​foi o centro das atenções no primeiro evento do ano da promoção, e após um início lento de ambos os lutadores no primeiro round, Ankalaev desferiu um nocaute estrondoso no segundo round, estendendo sua invencibilidade para 12 lutas.

Após a vitória, Ankalaev pediu a disputa do título contra Alex Pereira, e seu desempenho chamou a atenção do ex-campeão de divisão e técnico do Pereira, Glover Teixeira.

Confira como Teixeira e outros profissionais do UFC reagiram à vitória de Ankalaev.

Espero que eles não tragam o médico -Belal Muhammad (@ bullyb170) 14 de janeiro de 2024

Mano ainda agindo como desenho animado — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 14 de janeiro de 2024

Aquele médico de Abu Dhabi está sorrindo em algum lugar agora -Belal Muhammad (@ bullyb170) 14 de janeiro de 2024