Atenção! Encerramento próximo do período de retirada do FGTS em janeiro; veja as orientações para resgatar os valores

A Caixa Econômica Federal (CEF) está emitindo um alerta fundamental aos trabalhadores: o prazo final para o saque do FGTS em janeiro está se aproximando rapidamente.

Como muitos já sabem, a opção de saque-aniversário proporciona a oportunidade de resgatar até 50% do saldo acumulado na conta, seguindo a lógica de liberação com base no mês de nascimento do trabalhador.

Para os aniversariantes de janeiro, o resgate está autorizado desde o último dia 2.

O período disponível para os aniversariantes efetuarem o saque do FGTS é de dois meses. Dessa forma, aqueles que nasceram em janeiro têm até o dia 29 de março para realizar o resgate.

Contudo, é importante que aqueles que desejam aderir a essa modalidade se antecipem, uma vez que o prazo para adesão se encerra em 31 de janeiro.

O saque-aniversário foi introduzido em 2019 como uma alternativa que concede ao trabalhador a capacidade de retirar parte do saldo do FGTS uma vez por ano, exatamente no mês do seu aniversário.

É importante salientar que, em caso de demissão, o trabalhador perde o direito de resgatar o valor total acumulado na conta do FGTS. Nessa situação, a retirada fica restrita ao montante da multa rescisória de 40%.

As regras, condições e o calendário completo para o saque estão detalhados no texto abaixo, para que todos possam se informar de maneira abrangente. Portanto, não deixe de conferir as orientações e garantir seus direitos.

Descubra as normas detalhadas para o Saque do FGTS no Aniversário



Você também pode gostar:

Entender as regras precisas para o saque do FGTS no aniversário é essencial para os trabalhadores que optam por esse modelo.

Inicialmente, é fundamental que o indivíduo esteja em conformidade com as diretrizes gerais do programa para realizar o resgate durante o mês de seu aniversário. Além disso, é imprescindível ter conhecimento do saldo disponível na conta vinculada.

É importante notar que essa modalidade de saque impede o trabalhador de efetuar o saque rescisório do FGTS, mesmo em casos de demissão sem justa causa. O motivo é o prazo de vigência do saque-aniversário pelo FGTS, que se estende por dois anos.

Durante esse período, não é possível realizar uma troca no modelo de resgate, sendo necessário aguardar o término desse intervalo para fazer qualquer alteração.

Ademais, como mencionamos anteriormente, mesmo diante de uma demissão sem justa causa, o trabalhador que tenha optado pelo saque-aniversário ainda mantém o direito à multa rescisória de 40% sobre o montante depositado no fundo.

Isso representa uma garantia adicional, proporcionando segurança financeira em situações de rescisão contratual.

Portanto, para quem escolhe o saque-aniversário, é fundamental compreender as nuances específicas desse modelo, garantindo o pleno entendimento das restrições temporais e dos direitos assegurados, mesmo em cenários de término de contrato de trabalho.

Passo a passo para requisitar o saque do FGTS no Aniversário

Se você está interessado em usufruir dos benefícios do saque-aniversário do FGTS, aqui está um guia simples para orientá-lo no processo:

Faça o download do aplicativo do FGTS: O primeiro passo é baixar o aplicativo oficial do FGTS em seu dispositivo móvel. O recurso oferece uma maneira conveniente de gerenciar suas transações relacionadas ao Fundo de Garantia; Faça login com a conta vinculada à Caixa: Após o download do aplicativo, faça login utilizando os detalhes da conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Certifique-se de ter as informações de acesso à mão para garantir uma autenticação segura; Selecione a opção “Saque Aniversário“: Dentro do aplicativo, navegue até a seção relevante e escolha a opção “Saque Aniversário”.

Por fim, vale dizer que, ao optar por esse modelo de saque, é importante estar ciente de que é necessário permanecer vinculado a ele por um período mínimo de 24 meses.

Durante esse período, o trabalhador não poderá retornar ao modelo tradicional de saque rescisão.

Você pode se interessar em ler também:

Tabela com datas específicas para saque